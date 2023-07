Lukaku, non solo Inter: la Juve si inserisce e parla con il Chelsea!

Non c'è solo l'Inter su Romelu Lukaku. Da giorni, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore, sul giocatore c'è anche la Juventus. A lavorare alla trattativa un emissario del club bianconero con il parere, ovviamente favorevole, di Max Allegri. La Juventus ha già parlato con il Chelsea perché Lukaku è un nome che interessa concretamente e visto che l'Inter fatica a chiudere per l'acquisto a titolo definitivo i bianconeri sono pronti al clamoroso sorpasso.

Lukaku tra Juventus e Inter, tutte le cifre

Lukaku ha un contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2026 e ieri il nuovo tecnico dei Blues, Mauricio Pochettino, ha tenuto la sua prima conferenza stampa. Inevitabile un passaggio anche sull’attaccante belga: «Tutte le parti sanno cosa pensiamo. Direi che deve tornare il 12 o il 13 luglio per essere con la squadra e iniziare il ritiro pre stagionale. Se sarà ancora un giocatore di questo club mi aspetto da lui, come da tutti i giocatori, che venga nel mio uffi cio per salutarmi». Il gigante di Anversa ha confermato a più riprese di non voler sentire ragioni, rifiutando anche il contratto faraonico - da 45 milioni a stagione - messo sul piatto dai sauditi dell'Al-Hilal. Anzi, pur di tornare a Milano, e giocare ancora nell'Inter, è disposto a rinunciare a qualcosa sul piano contrattuale rispetto agli 8,5 milioni incassati nell’ultima stagione. Ma se i nerazzurri faticassero ad acquistarlo (30 milioni la cifra che chiede il Chelsea) allora potrebbe davvero concretizzarsi il trasferimento alla Juventus.