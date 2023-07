Diretta Calciomercato: segui tutte le trattative LIVE

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata di oggi.

12:10

Insigne, tentazione araba?

Lorenzo Insigne, anni 32, ex capitano del Napoli, vorrebbe lasciare il Toronto appena un anno dopo il suo arrivo. L’attaccante napoletano è alla ricerca di una nuova esperienza e non esclude un possibile trasferimento in Arabia Saudita.

12:00

Serie A, mercato nel vivo: tutte le operazioni

Per molte società di A il mercato è già attivo con diversi colpi già ufficializzati, per restare aggiornati seguite tutti i movimenti nel nostro ampio focus.

11:45

Retroscena Lukaku: Giuntoli voleva portarlo al Napoli

Inserimento della Juve per Lukaku. Inter avvertita. Ma non solo: Lukaku è stato un vecchio pallino dell’ex ds del Napoli. Sembra infatti che l’avesse piazzato al primo posto nella lista dei possibili sostituti di Osimhen nel caso in cui il nigeriano fosse stato ceduto da De Laurentiis. Naturalmente prima di prendere la via della Continassa.

11:30

Milan, per l'attacco piace Emegha

Il Milan non ha mai bloccato la ricerca del vice-Giroud. La scommessa futuribile si chiama Emanuel Emegha, olandese come Reijnders - l’obiettivo per il centrocampo - e ha già messo a bilancio 9 reti nell’ultimo campionato austriaco con la maglia dello Sturm Graz. Tra i dieci e i quindici milioni, il Milan potrebbe chiudere con lo Sturm Graz.

11:10

Napoli, restyling in difesa

Parte Kim e il Napoli opera in difesa: tutti gli obiettivi degli azzurri.

10:45

Frosinone, risoluzione consensuale con Satariano

Satariano saluta il Frosinone. Questo il comunicato: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alexander Satariano per la risoluzione consensuale del contratto".

10:30

Guevara passa all'Alavés

Dopo un'intera carriera alla Real Sociedad, Ander Guevara è un nuovo giocatore dell'Alavés. Contratto fino al 2027 con il club appena tornato ne La Liga.

10:15

Itakura al Napoli? De Laurentiis lo aveva detto due mesi fa

Itakura è balzato al primo posto nelle gerarchie per il posto da sostituto di Kim. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis diede un indizio sul suo possibile arrivo già due mesi fa: leggilo QUI.

10:00

L'agente di Itakura: "Napoli vicino alla firma", ma c'è un mistero

"Abbiamo un offerta del club saudita dell’Al-Nassr e del Napoli, ma è il Napoli ad essere più vicino alla firma", così un giornalista saudita aveva riportato le parole del presunto agente di Itakura. Salvo poi scoprire la bufala. Anche se a Castel Volturno per il giapponese è successo qualcosa.

9:45

Sei problemi per la Juve

Bonucci, Pogba, Alex Sandro, Zakaria, McKennie e Arthur: la Juve non ha più bisogno di loro e le parti sono state tutte più o meno informate. I dettagli

9:30

Lazio-Juve, domani l'incontro per Milinkovic-Savic

I due club nella giornata di lunedì si incontreranno per parlare di Milinkovic-Savic. Contropartite, valutazioni e possibili sostituti per la Lazio: tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa.

9:15

Roma, Mourinho chiama Morata

L'affare Scamacca non decolla, perciò Mourinho ha chiamato Alvaro Morata per provare a convincerlo a lavorare con lui alla Roma: ecco la risposta dell'attaccante.