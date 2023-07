Messi-Barcellona, Laporta rivela: "Doveva tornare, poi il padre…"

BARCELLONA (Spagna) - Joan Laporta, presidente del Barcellona, intervistato da diversi media spagnoli, è tornato sul mancato ritorno di Leo Messi, che invece è sbarcato in Florida per iniziare l'avventura in Mls con la maglia dell'Inter Miami: "Eravamo d'accordo. Il contratto era stato concordato, ma quando La Liga ci ha dato l'autorizzazione, il padre mi ha detto che Leo ha avuto due anni difficili a Parigi, che aveva sofferto molto e ora voleva giocare in un campionato con meno pressioni, gli ho detto che era perfettamente comprensibile". Il numero uno del club catalano, poi, ha toccato più argomenti: "Il club sta meglio di due anni fa. E’ una gioia moderata, ma andiamo sulla strada giusta. Martinez e Gundogan sono due giocatori che Xavi voleva. Vitor Roque possiamo già dire che è stato fatto. Manca un terzino destro e vogliamo anche rinforzare il centrocampo". Infine, Laporta ha concluso: "Abbiamo una squadra migliore del Real Madrid. Come tesserato e tifoso sono molto soddisfatto della squadra che stiamo costruendo”.