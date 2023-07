Italia U19, il talento Cher Ndour acquistato dal Psg: è ufficiale

PARIGI - Un gioiellino azzurro per il centrocampo del Psg . Cher Ndour è ufficialmente un nuovo giocatore dei parigini. Il 18enne centrocampista, impegnato con l' Italia Under 19 che domani affronta la Spagna in semifinale agli Europei di categoria a Malta, è pronto per una nuova avventura in Francia.

Ndour al Psg, è ufficiale: il comunicato del club parigino

Con un comunicato pubblicato sui propri canali social, il Psg ha ufficializzato l'arrivo di Cher Ndour. Il giovane talento azzurro, arrivato a zero dal Benfica, ha firmato un contratto quinquennale con il club parigino: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Cher Ndour. Il centrocampista 18enne ha firmato un contratto quinquennale con il club e indosserà il numero 27. Nato a Brescia, in Italia, nel 2004, Ndour ha iniziato come giocatore dell'accademia per il Brescia Calcio nel 2009, poi per l'Atalanta BC nel 2013, prima di trasferirsi in Portogallo nel 2020 per firmare il suo primo contratto da professionista con l'SL Benfica. Il centrocampista italo-senegalese ha giocato inizialmente per la squadra di riserva della formazione di Lisbona in Liga Portugal 2, diventando così, a 16 anni e 279 giorni, il giocatore più giovane a giocare per il Benfica B. Inoltre, Ndour ha aiutato il I portoghesi U19 porteranno a casa la UEFA Youth League nel 2022, segnando in particolare un gol in finale. Il 18 marzo 2023, ha fatto il suo debutto in prima squadra in una partita contro il Vitória de Guimarães, che gli ha dato la possibilità di giocare un ruolo nella vittoria dello scudetto del Benfica la scorsa stagione. Capace di usare sia il destro che il sinistro, Ndour è un centrocampista alto 1'90, potente e tecnicamente molto abile. Attualmente con l'Italia ai Campionati Europei UEFA Under 19 del 2023, Ndour ha giocato finora le tre partite della sua nazionale, segnando un rigore nella prima partita contro Malta. La sua squadra affronterà la Spagna in semifinale alle 21:00 CET questo giovedì".

Le prime parole di Ndour da giocatore del Psg

Queste le prime parole di Ndour da giocatore del Psg rilasciate ai canali ufficiali del club: "Sono davvero commosso. È un mix di emozioni, ma è soprattutto felicità perché il Paris Saint-Germain è uno dei migliori club al mondo e per me è un onore essere un parte di questa nuova famiglia".