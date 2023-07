Messi: "Felice dell'Inter Miami. L'Argentina? Ecco quando lascerò"

ROMA - In attesa della conferenza stampa del 16 luglio, Leo Messi ha parlato della sua nuova avventura come giocatore dell'Inter Miami, esprimendo la sua felicità e determinazione nell'affrontare questa sfida. Nonostante il cambio di vita che presuppone la scelta di giocare gli Stati Uniti, il capitano dell'Argentina vincitrice della Coppa del Mondo ha assicurato che la sua mentalità e la sua motivazione sono rimaste intatte: "Cercherò di dare il massimo per me stesso e per la società", ha detto alla Tv Publica in Argentina. La decisione di Messi è stata presa dopo aver valutato diverse offerte sul tavolo, tra cui quella ricchissima proveniente dall'Al Hilal in Arabia Saudita. Altre avevano invece un richiamo emotivo, come quella del Newell's Old Boys