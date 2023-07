Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (13 Luglio).

9:58

Monza, in arrivo Valentin Carboni dall'Inter

Il Monza sta per chiudere con l'Inter l'operazione Valentin Carboni. Il 18enne trequartista argentino è in procinto di approdare in Brianza in prestito secco, con la possibilità di giocare con continuità. Al Monza Valentin ritroverebbe il fratello Franco e il padre Ezequiel, ex giocatore del Catania e attuale allenatore dell'Under 17 brianzola.

9:57

Onana arrivato al raduno dell'Inter. I tifosi gli chiedono di restare

Raduno e primo giorno di allenamenti per l'Inter ad Appiano Gentile. L'uomo più atteso è senz'altro André Onana, in procinto di lasciare la truppa nerazzurra per trasferirsi al Manchester United. Il portiere camerunese si è fermato con la sua auto per firmare autografi ai tifosi presenti che gli hanno chiesto di restare in maglia nerazzurra.

9:17

Napoli, Spalletti su Osimhen: "Forse per lui non basteranno 200 milioni..."

Luciano Spalletti, il condottiero di un Napoli vincente che si è mostrato grande e affamato nell'ultima stagione, ha ritirato il "premio Sportilia" a Santa Sofia. L'ex tecnico azzurro, a precisa domanda sulla possibile partenza di Osimhen, ha risposto: "Non lo so, forse 200 milioni (chiesti da De Laurentiis) non basteranno". LEGGI TUTTO

9:13

Al-Nassr, dopo Brozovic stop al mercato

L'acquisto di Brozovic dall'Inter per 18 milioni di euro potrebbe essere stato l'ultimo colpo sensazionale dell'Al-Nassr in questa torrida estate di mercato. Secondo la Fifa, il club saudita avrebbe operato sul mercato in maniera troppo disinvolta. L'Al-Nassr ora è nei guai, ecco perché... LEGGI TUTTO

8:57

Lukaku scalpita, Inter e Juve a rilento

Lukaku ha voglia di certezze subito. L'attaccante belga ha ormai rotto con il Chelsea e aspetta soltanto la mossa decisiva e definitiva dell'Inter per riprenderselo una volta e per tutte. Sullo sfondo la Juventus è bloccata da Vlahovic. Nerazzurri e bianconeri vanno piano, Lukaku invece scalpita... LEGGI TUTTO

8:54

A tutto Klose: "Non capisco la scelta di Milinkovic. Tornerò per allenare la Lazio"

In attesa di un progetto che lo soddisfi, Miroslav Klose, che ha ottenuto il patentino da allenatore poco più di due anni fa, ha accettato la proposta di Amazon Prime Video nel ruolo di opinionista televisivo. Il campione tedesco, nel frattempo, ha detto la sua sulla partenza di Milinkovic-Savic con destinazione Arabia Saudita e sul suo futuro da allenatore. LEGGI TUTTO

8:48

Napoli, tentazione Kamada. Il Milan libera la pista a De Laurentiis

La tentazione è forte, l'occasione è ghiotta. Per il Napoli rispunta l'idea Daichi Kamada, il giapponese svincolato dato per vicinissimo al Milan fin quando non è cambiato tutto il quadro dirigenziale e operativo del Milan (Maldini e Massara). Adesso il club campione d'Italia vorrebbe agganciare Kamada, sfruttando la pista lasciata libera dai rossoneri. Ma c'è un nodo da sciogliere... LEGGI TUTTO

8:44

La Roma ci prova per Morata: Tiago Pinto fissa l'incontro con l'agente dello spagnolo

La Roma tenta di agganciare Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è il preferito di José Mourinho. Il club giallorosso, che tiene sempre nel mirino Scamacca, vuole fare un tentativo per l'ex Juve e ha fissato un incontro con l'agente. E per Sabitzer... LEGGI TUTTO

8:31

Inter, via al ritiro ad Appiano Gentile. Oggi verrà svelata la nuova maglia

Tra un'oretta, precisamente alle 9:30, via al raduno dell'Inter ad Appiano Gentile. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi inizierà la prima giornata di allenamenti e, dunque, la preparazione in vista della nuova stagione. I nazionali si aggregheranno al gruppo soltanto lunedì prossimo. Nella giornata di martedì prossimo l'Inter affronterà il Lugano in allenamento congiunto. Stesso programma per venerdì 21, ancora da scegliere l'avversario. Domenica 23, invece, la truppa nerazzurra partirà per il Giappone. Oggi giornata importante. Sarà infatti svelata la nuova maglia e sarà ufficializzato Paramount+ come main sponsor per i prossimi tre anni.

8:29

L'Inter saluta Handanovic: il comunicato del club nerazzurro

Con un lungo comunicato pubblicato sui propri canal ufficiali, l'Inter ha salutato Samir Handanovic: "Un riferimento assoluto, un leader dello spogliatoio, un capitano coraggioso. Samir Handanovic è stato tutto questo, nelle 11 stagioni in cui ha difeso la porta nerazzurra". LEGGI TUTTO

