Diretta calciomercato: l'Inter scarica Lukaku, stoppata trattativa con il Chelsea LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (15 Luglio).

Ed è anche arrivata l'ufficialità. L'Arsenal, tramite un comunicato sui propri canali social, ha annunciato l'acquisto di Declan Rice dal West Ham. Record di spesa per i Gunners che hanno sborsato per il centrocampista della nazionale inglese ben 105 milioni di sterline, ovvero 122 milioni di euro.

Rinnovo in casa Bari. Il difensore Raffaele Pucino ha rinnovato con i Galletti fino al 2025. Questo il comunicato ufficiale del club: "Il terzino è alla terza stagione in biancorosso. SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2025, del rapporto che lega il difensore Raffaele Pucino al Club biancorosso. Dopo le 34 presenze collezionate quest'anno, condite da 3 assist, sono in totale 59 le partite giocate con il Bari. Felici di continuare insieme Raffa!".

Il Lecco prepara la prossima stagione in Serie B blindando i propri gioielli. Il club bluceleste del patron Di Nunno ha ufficializzato il rinnovo dell'attaccante Nicolò Buso fino al 2026. Ecco il comunicato: "Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Nicoló Buso fino al 30 giugno 2026. L’attaccante classe 2000, è giunto a Lecco nell’estate 2022 e, ha collezionato 53 presenze, 8 gol, 7 assist e tante giocate spettacolari. Siamo felici di averti con noi per altri 3 anni Nico, non vediamo l’ora di rivederti in campo con la maglia bluceleste!".

Il Milan è ad un passo dal chiudere la trattativa con l'Az Alkmaar per Reijnders. L'intesa tra i due club è sempre più vicina, mancano da limare gli ultimi dettagli dal punto di vista contrattuale. I rossoneri dovrebbero sborsare 19 milioni di euro più 4 di bonus. Non appena il club olandese accetterà l'offerta del Milan, Reijnders potrà vestirsi di rossonero. Le visite mediche saranno fissate la prossima settimana.

13:57

Juventus, Zakaria verso il West Ham

Come Bonucci, anche Zakaria è stato messo fuori rosa dalla Juventus. Il centrocampista svizzero deve ora guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione Il West Ham è ancora adesso la pista più concreta. LEGGI TUTTO

13:48

Cagliari, Ranieri: "Da Jankto mi aspetto corsa, assist e gol"

Il terzo acquisto da ufficializzare in casa Cagliari è Jakub Jankto: "Lo conosco dalla Sampdoria, spero sia quello: mi aspetto corsa, assist e gol. Lo stimo tantissimo, poi sulle questioni personali io guardo la persona e il giocatore", le parole di Ranieri in conferenza stampa. "Dobbiamo puntare quei giocatori che ci permetteranno di restare in Serie A - sottolinea il tecnico dei sardi - come modulo 4-4-2 o altro fa poca differenza. In attacco abbiamo giocatori esperti, in difesa dei giovani: cercheremo di fare un trait d'union".

13:44

Cagliari, Ranieri: "Partire col piede giusto. Servono un difensore e due attaccanti"

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, si è detto già detto carico nella prima conferenza stampa stagionale: "Ho sempre la voglia di sognare e i sogni aiutano a vivere, ma come primo anno la salvezza: sarò un martello pneumatico, dobbiamo partire col piede giusto e sappiamo che non sarà facile. I ragazzi stanno bene, andiamo per gradi. Dispiace per Desogus che è scivolato e ne avrà per dieci giorni". Sul mercato: "Vogliamo un difensore esperto, perché abbiamo dei giovani molto validi, e due attaccanti per avere più frecce al mio arco".

13:16

Milan, proposto Danjuma per la fascia rossonera

Il Milan prova a soddisfare le richieste di Pioli. Il tecnico rossonero vorrebber più giocatori possibili prima della partenza per la tournée. Sono giorni caldi tra entrate ed uscite. Intanto per la fascia è stato proposto Danjuma, 26enne esterno sinistro olandese del Villarreal. LEGGI TUTTO

13:13

Ufficiale, Real Madrid: Jesus Vallejo torna in prestito al Granada

Con un comunicato sui propri canali social, il Granada ha ufficializzato il ritorno in prestito di Jesus Vallejo dal Real Madrid. Il difensore centrale spagnolo classe '97 ha già vestito la maglia dei Rojiblancos, sempre in prestito, dal gennaio 2020 al giugno 2021.

13:07

Declan Rice saluta i tifosi del West Ham con una lunga lettera d'addio

Fine della corsa, Declan Rice saluta ufficialmente il West Ham. Il centrocampista della nazionale inglese ed ormai ex capitano degli Hammers, ha voluto salutato i tifosi con una lunga e toccante lettera d'addio: "Non posso credere che siano finiti 10 anni incredibili. Il West Ham è stato una parte enorme della mia vita dentro e fuori dal campo. Dire addio non è mai facile. Ho vissuto alcuni picchi incredibili, nessuno superiore a quella notte a Praga. Sono anche cresciuto tanto come persona, come giocatore e come capitano. Fin dal primo momento in cui ho capitanato la squadra, sotto la guida di Nobles, non ho sentito altro che orgoglio e passione. Come capitano, consegnare quel trofeo europeo era la ciliegina sulla torta. La mia connessione con i fan significa tutto per me e la mia famiglia. Ci avete trattati come uno dei vostri dal giorno in cui sono arrivato. Grazie. Tutti sanno quanto sia speciale il West Ham come club, vale per tutti i manager, gli allenatori, il personale dietro le quinte e, naturalmente, i miei compagni di squadra. Grazie per i numerosi ricordi incredibili e alcuni dei migliori giorni della mia vita. Vi voglio bene, con affetto Dec".

12:55

Cremonese, ufficiale Sekulov dalla Juventus: il comunicato

Nuovo innesto nel reparto offensivo della Cremonese. Il club grigiorosso, con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciao l'ingaggio di Nikola Sekulov: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione da Juventus le prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov".

12:52

Feralpisalò, ufficiale l'arrivo di Compagnon in prestito dalla Juve

La Feralpisalò, con un post sul proprio account Twitter, ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Compagnon dalla Juventus. L'esterno classe 2001 arriva con la formula del prestito. Con la Juve Next Gen Compagnon ha segnato 6 gol e servito 4 assist in 33 presenze la scorsa stagione.

12:46

Lazio, Immobile e quel colloquio fitto con Sarri

Dall'Arabia sono giunte sostanziose richieste per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, intanto, si sta allenando con i compagni in ritiro ad Auronzo di Cadore. Ieri, alla fine dell'allenamento, Immobile si è fermato a parlare per cinque minuti con il tecnico Sarri e il collaboratore Picchioni: occhio al futuro. LEGGI TUTTO

12:41

Lecce vigile su Falcone: si attende un segnale dalla Sampdoria

Il Lecce è sempre in attesa di un segnale dalla Sampdoria per Wladimiro Falcone. Il portiere, grande protagonista della salvezza dei salentini nell'ultima annata e controriscattato dai blucerchiati, è sempre il preferito dal ds Pantaleo Corvino per la porta.

12:37

Salernitana, idea Locko dal Reims

In casa Salernitana prende piede la pista che porta a Bradley Locko. Il 21enne terzino sinistro del Reims può essere una soluzione valida per coprire il ruolo di vice Bradaric.

12:32

Cagliari, scambio Barreca-Augello con la Sampdoria. Primo allenamento per Scuffet

Virtualmente concluso lo scambio Barreca-Augello sull'asse Cagliari-Sampdoria. Il giocatore dei sardi ieri non si è allenato in attesa di definire i dettagli del suo trasferimento in Liguria. Intanto, sempre ieri, Simone Scuffer, nuovo portiere del Cagliari di Ranieri, ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

12:27

Bologna, ufficiale il rinnovo di Ferguson fino al 2027 con opzione

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Bologna ha annunciato il rinnovo di Lewis Ferguson fino al 2027 con opzione per un'altra stagione: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lewis Ferguson per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per una stagione ulteriore". Il centrocampista scozzese ex Aberdeen ha realizzato 7 gol in 32 presenze alla prima stagione in Serie A con i rossoblù.

12:24

Monaco, dal Salisburgo arriva il portiere Kohn

Il Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Philippe Kohn dal Salisburgo. Il portiere svizzero classe '98 arriva a titolo definitivo per 8 milioni di euro e ha firmato un quinquennale con il club del Principato.

12:17

"Los Angeles FC su Lozano? La conferma implicita del ds del club californiano"

Il Los Angeles FC sulle tracce di Hirving Lozano? Probabile, secondo le dichiarazioni di Marco Garcès, direttore sportivo del club californiano, rilasciate in un'intervista a ESPN. "Mi appello al quinto emendamento", la conferma implicita del ds del Los Angeles FC. LEGGI TUTTO

12:13

Bonucci come Djokovic: "I 36 sono i nuovi 26"

Bonucci non ha gradito il mondo in cui è stato messo fuori rosa dalla Juventus. L'ex capitano bianconero non ci sta e ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram riprendendo le parole del tennista Djokovic. LEGGI TUTTO

12:07

Il West Ham ufficializza la partenza di Declan Rice

Il West Ham ha ufficializzato, con una nota sul proprio sito, la partenza di Declan Rice, senza però nominare la squadra dove andrà a giocare la prossima stagione. Da settimane è forte l'interessamento dell'Arsenal, dovrebbe essere proprio la squadra di Arteta la prossima destinazione del centrocampista della nazionale inglese. I Gunners dovrebbero sborsare circa 100 milioni di sterline più 5 di bonus (totale circa 120 milioni di euro).

12:06

Lazio, il ritratto di Taty Castellanos

Taty Castellanos è pronto a vestire la maglia della Lazio. Affare in dirittura d'arrivo tra il club biancoceleste e il New York City per l'attaccante argentino classe '98. Chi è Castellanos? Dai 4 gol al Real Madrid ai paragoni importanti... LEGGI TUTTO

12:03

Sampdoria, svelata la nuova maglia home 2023/24

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Sampdoria ha svelato la maglia home firmata Macron Sports per la stagione 2023/24. "Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica ", lo slogan del club blucerchiato.

12:00

Lazio, affare in dirittura d'arrivo con Castellanos

La Lazio si avvicina a grandi passi verso Taty Castellanos. Operazione in fase di chiusura con il New York City per l'attaccante argentino classe '98, nell'ultima stagione in prestito al Girona. Affare a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Sarri è pronto ad accogliere Castellanos in ritiro, presto anche le visite mediche. LEGGI TUTTO

11:54

Bonucci, il lungo addio dalla Juventus

Dopo12 anni la Juventus ha salutato Bonucci. La notizia era nell'aria, il club bianconero ha scelto di mettere fuori rosa l'ex capitano, che comunque si presenterà regolarmente per le visite mediche. LEGGI TUTTO

11:51

Napoli, Lo Celso affare in stile Anguissa

Il nome di Lo Celso è tornato di moda in casa Napoli. Il profilo del centrocampista argentino del Tottenham piace a Rudi Garcia. L'idea Lo Celso, già cercato dagli azzurri l'estate scorsa, potrebbe ripercorrere le orme dell'affare Anguissa. LEGGI TUTTO

11:48

La Roma ci crede e spinge per Morata

L'obiettivo in attacco della Roma è Alvaro Morata. Mourinho e Dybala spingono in questa direzione, l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid è pronto a dire sì all'offerta di ingaggio dei giallorossi... LEGGI TUTTO

11:46

Clamoroso scenario: Lukaku si nega all'Inter e apre alla Juve

La questione Lukaku regala capitoli inattesi e sorprendenti. L'Inter ha trovato l'accordo con il Chelsea per Big Rom, ma l'attaccante belga e l'avvocato Ledure sono introvabili. Sullo sfondo la Juve, che sta frenando il trasferimento di Lukaku all'Inter... LEGGI TUTTO

11:38

Inter, ore calde per Sommer

L'Inter vuole chiudere il prima possibile l'operazione Sommer per la porta. Il club nerazzurro conta di arrivare all'accordo decisivo con il portiere svizzero classe '88 nelle prossime ore, cercando di abbassare la cifra della clausola rescissoria (6 milioni di euro) fissata dal Bayern Monaco.

Roma