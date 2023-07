Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (16 Luglio).

Il Torino ha chiuso per il promettente difensore del Belenenses Rodrigo Mendes. Il classe 2005 arriverà in Italia lunedì e firmerà un triennale. Giocherà con la squadra Primavera.

Rientrato alla base dopo il prestito alla Reggina, Giovanni Fabbian è pronto per proseguire la sua fin qui giovane carriera in Serie A. L'Inter, proprietaria del cartellino ha ricevuto infatti richieste da Bologna, Frosinone, Lecce, Torino e Genoa.

13:13

Napoli, ufficiale l'arrivo di Gollini: la formula del trasferimento

Era già un ritorno definito da diversi giorni, ma adesso è ufficiale: Pierluigi Gollini torna al Napoli. LEGGI TUTTO

13:08

Gnonto-Everton, accordo vicino

Wilfried Gnonto ha ritenuto molto difficile lasciare il Leeds per rientrare in Italia. Ed ecco che, dopo l’accelerazione dei giorni scorsi, il passaggio all’Everton appare sempre più vicino.

13:06

Napoli, obiettivo Lo Celso: si tratta ancora con il Tottenham

Maurizio Micheli è arrivato ieri pomeriggio a Dimaro e si è fiondato allo stadio di Carciato per assistere all’allenamento con De Laurentiis e il ds Meluso. LEGGI TUTTO

13:02

Lecce, pressing sulla Sampdoria per Falcone

L'estremo difensore Wladimiro Falcone, vorrebbe tornare a difendere i pali del Lecce, dove ha vissuto da protagonista la salvezza dei giallorossi. E proprio con in tasca il suo sì, Pantaleo Corvino sta cercando di convincere la Sampdoria a trattare la cessione del giocatore.

13:00

Lazio, Castellanos e l'agente nascosto a Roma: trattava con Lotito da 8 giorni

Valentin Castellanos, centravanti argentino di Mendoza, si è legato alla Lazio sino al 2028. LEGGI TUTTO

12:55

Da Thuram a Loftus-Cheek fino a Weah e Aouar: i volti nuovi della Serie A

La sessione di mercato sta portando al calcio italiano dei giocatori che esordiranno nel massimo campionato. Ecco le novità presentate fino ad oggi per la stagione 2023-24. CLICCA QUI

12:50

La Juve vuole risposte da Pogba

Alla prima partitella, per altro davanti a oltre cinquecento tifosi, c’erano tutti. LEGGI TUTTO

12:45

Empoli, si pensa a Caprile per il post Vicario

Elia Caprile del Bari, si conferma la prima scelta dell’Empoli come sostituto di Guglielmo Vicario, passato al Tottenham. L’entourage del giocatore resta così al lavoro per mediare tra tutte le società coinvolte, con il Napoli che vuole acquistarlo dal Bari per poi girarlo in prestito al club toscano.

12:40

Bomber Inter, nuovo casting: in pole adesso c'è Balogun

Impossibile nasconderlo: l’addio a Lukaku cambia tanto, se non tutto per il mercato nerazzurro. Ma il comportamento di Big Rom è stato inaccettabile: una mancanza di rispetto assoluta, che ha azzerato qualsiasi possibilità di ricucire il rapporto. LEGGI TUTTO

12:35

Napoli, Gollini è a Dimaro per allenarsi: trovata l'intesa con l'Atalanta

Pierluigi Gollini ha raggiunto Dimaro. L'estremo difensore aveva mostrato la propria voglia di Napoli già ieri, quando attraverso i social aveva pubblicato una storia con una clessidra. LEGGI TUTTO

12:30

Bari, il sogno è Menez

Il francese Jeremy Menez, svincolato, l'anno scorso alla Reggina, è pronto a dire sì al Bari. Marted' potrebbe esserci l'incontro decisivo e la chiusura.

12:25

Juve, intesa vicina con la Fiorentina per la cessione di Arthur: i dettagli

Si evolve la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Arthur. LEGGI TUTTO

12:20

Svolta Morata, sì alla Roma: ecco cosa ha detto a Mourinho e Dybala

Non è una novità per Alvaro Morata mettersi seduti a ragionare. Adri, la sua mental coach, gli ha insegnato a non essere troppo esigente con se stesso e a concedersi il lusso di aspettare. LEGGI TUTTO

12:15

Inter, Juve e Lukaku: le tappe dal blitz al sì, tutta la verità

La Juve c'era. La Juve c'è. Anzi, adesso è sola a un passo daI traguardo. Se non fosse che nessuno dà il via alle danze, avrebbe già spedito Vlahovic al Psg e preso Lukaku dal Chelsea. LEGGI TUTTO

Roma