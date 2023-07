Diretta calciomercato: il Napoli accelera per Lo Celso, l'Inter Miami presenta Messi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (17 Luglio)

Lazio, Luis Alberto rinnova. Felipe e Zaccagni in attesa

Luis Alberto ha firmato il rinnovo: manca solo l'ufficialità per il prolungamento fino al 2027. Dopo l’accordo raggiunto con lo spagnolo, Lotito ha avuto un colloquio con Casale: in cantiere anche il suo rinnovo e si vedrà a settembre, conclusa la campagna acquisti e cessioni. In attesa di rinnovo anche Zaccagni e Felipe Anderson. Il brasiliano è in scadenza nel 2024, intende rimanere e attenderà fino a settembre. Stesso discorso per Zaccagni, si va verso il rinnovo e l'adeguamento, l’accordo non dovrebbe essere distante. Sul fronte arrivi Sarri aspetta un esterno mancino. Luca Pellegrini, a patto che torni in prestito secco, è un'opzione. Kerkez non vuole attendere molto di più: l'Az Alkmaar non scende sotto i 15 milioni e il Bournemouth potrebbe spuntarla. Lotito e Setti hanno parlato di Josh Doig, 21 anni, mancino scozzese: Lazio e Verona potrebbero chiudere un’operazione entro fine agosto.

Chelsea, ufficiale: preso Angelo Gabriel dal Santos

Tramite un comunicato ufficiale, il Chelsea ha reso noto l'acquiesto dell'ala brasiliana Angelo Gabriel dal Santos. Diciottenne, nato a Brasilia, Santos ha già alle spalle 129 presenze in prima squadra con il Santos: è diventato il giocatore più giovane nella storia del campionato nazionale brasiliano quando ha esordito contro il Fluminense nel Maracanà, a soli 15 anni e 308 giorni.

Salernitana, Bonazzoli e Simy casi aperti

Né Bonazzoli né Simy sembrano rientrare nei piani di Sousa: cedendoli, la Salernitana risparmierebbe oltre 2,5 milioni annui, reinvestibili su una punta. In uscita ci sono anche Sepe, Mantovani, Motoc, Mamadou Coulibaly, Boultam, Orlando, Valencia e Kristoffersen. Da valutare inoltre le situazioni di Bronn, Fazio e Maggiore. Per l'attacco, l'accelerata è prevista alla scadenza della clausola di 25 milioni di Dia (20 luglio): se dovesse partire, servirà anche un altro attaccante e potrebbe tornare di moda il nome di Maupay dell'Everton. Trattativa incrociata, intanto, con il Verona per Hongla e Bonazzoli. Si attende l'ok della Juve per Miretti, non si perde di vista Verde dello Spezia e si dà la caccia un secondo portiere.

Cagliari, è l'ora delle scelte finali per Nandez e Rog

Ranieri attende segnali da Rog e Nandez. Presi Oristanio e Augello, gli obiettivo sono un difensore di esperienze e due attaccanti che possano far rifiatare Pavoletti e Lapadula. Ma tutto al netto del cenrocampo dove il croato e l'uruguaiano attraversano ore calde. Se Nandez è in scadenza a giugno, Rog è reduce da due stagioni in chiaroscuro: per qualità possono fare la differenza, ma dovranno dare garanzie, altrimenti, a fronte di offerte importanti, potrebbero essere sacrificati. Di certo non sono attese follie da parte del Cagliari per prolungare con Nandez.

Lazio, Castellanos è a Roma: prima le visite mediche poi Auronzo di Cadore

Il bomber argentino questa mattina si è presentato in Paideia accolto dai tifosi biancocelesti, in serata raggiungerà in ritiro i suoi nuovi compagni di squadra. LEGGI TUTTO

Napoli, accelerata per Lo Celso

In programma il primo vertice di mercato tra il nuovo ds Meluso, con De Laurentiis, Micheli e Mantovani. Uno degli argomenti caldi sarà Giovanni Lo Celso: il centrocampista argentino del Tottenham è nel mirino azzurro, e gli Spurso vogliono cederlo a titolo definitivo, mentre il Napoli punta al prestito con diritto di riscatto. Lo Celso resta in attesa. Così come è in attesa Lucas Tousart, che ha lavorato a Lione con Garcia: il centrocampista francese è dell'Hertha Berlino, con cui è in piedi un discorso su Demme.

Lazio-Zielinski, il tempo stringe. L'alternativa è Veerman

Zielinski è il nome indicato da Sarri come prima scelta al posto di Milinkovic, la cui partenza crea un vuoto nel centrocampo biancoceleste. De Laurentiis però ha respinto l'offerta da 20 milioni della Lazio per il polacco e Lotito ha iniziato a lavorare sulle alternative, concentrandosi sulla pista olandese. Da tempo alla Lazio è accostato il nome di Joey Veerman, mezzala del Psv: nelle preferenze è dietro Zielinski e davanti a Gedson Fernandes, interno portoghese del Besiktas. In regìa, in alternativa a Ricci e Torreira, non si esclude Paredes che, in scadenza nel 2024, può essere un'occasione. Dato per vicino al Galatasaray, Paredes ha preso tempo e non ha ancora accettato.

Leo Messi si presenta all'Inter Miami davanti a migliaia di tifosi

Presentazione ufficiale per Leo Messi all'Inter Miami, la sua nuova squadra. Il campione argentino, che ha firmato un contratto fino al 2025, è stato accolto da migliaia di tifosi "Voglio ringraziarvi, tutti voi, a nome della mia famiglia, per l'affetto che mi avete dato", ha dichiarato Messi, che è stato presentato da David Beckham, presidente dell'Inter Miami: "Diamo il benvenuto a Miami per uno dei più grandi giocatori che abbia mai giocato a questo gioco". L'esordio di Messi con la nuova maglia è in programma venerdì prossimo, contro il Cruz Azul per la Coppa di Lega.

Fiorentina, la rata di Vlahovic è lo sconto per Arthur

Il centrocampista della Juve resta il primo obiettivo: operazione prestito. Dialoghi fitti e costanti, ma tra la Fiorentina e Arthur Melo non è stata ancora trovata la quadratura del cerchio né sulla suddivisione alla pari dell’altissimo ingaggio del giocatore (5 milioni netti, bonus esclusi, che dovrà essere per forza in parte coperto dalla Juve) né sulla potenziale cifra di riscatto con la quale nel giugno del 2024 la Fiorentina potrebbe scegliere di riscattare l’ex Barça. Su quest'ultimo capitolo, la Fiorentina proverà ad abbassare la cifra, portandola attorno ai 15 milioni. I viola comunque possono contare sulla volontà del brasiliano, che gradirebbe Firenze come destinazione. Per l'operazione può recitare un ruolo importante anche l'ultima rata che la Fiorentina attende dalla Juve per la cessione di Vlahovic del gennaio 2022

Juve, Bonucci torna e incrocia Allegri: va in scena il faccia a faccia

Alla Continassa oggi ci sarà da fare, l’ex capitano rientra sapendo di essere stato messo ai margini: parlerà col tecnico bianconero. LEGGI TUTTO

Cuadrado all'Inter, come è nato il blitz: tutte le cifre

Inzaghi nervoso, il club prova a rassicurarlo dopo la delusione Lukaku. Ecco quanto guadagnerà il colombiano. LEGGI TUTTO