Diretta calciomercato: Milan, visite mediche in corso per Reijnders. LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (18 Luglio).

10:05

Roma, Mourinho in pressing per Morata e Sabitzer: la strategia

Parlare oggi di centrocampisti, mentre l’intero stato maggiore della Roma sta cercando di prendere Morata sembra fuori tema. LEGGI TUTTO

9:52

Lazio, oltre Castellanos: ecco le priorità di mercato per Sarri

Attaccante preso, anche se non c’è. Castellanos arriverà in ritiro nei prossimi giorni, quando avrà risolto i problemi con il visto. LEGGI TUTTO

9:44

Milan, visite mediche per Reijnders

Arrivato ieri sera a Milano, Tijjani Reijnders ha cominciato questa mattina, alla clinica La Madonnina, le visite mediche. Il quasi 25enne centrocampista olandese, proveniente dell'Az Alkmaar, dopo i test di rito, firmerà il suo contratto con il Milan.

9:41

Mbappé tiene col fiato sospeso il Psg: pronto l'assalto a Vlahovic

Puntuale, sorridente, come se nell’ultimo mese non fosse successo nulla. Kylian Mbappé è di nuovo a Parigi, dopo aver trascorso le vacanze tra Miami, il Camerun e un paesino da 8mila anime in Provenza, Le Thor. LEGGI TUTTO

9:31

Barcellona, Oriol è l'erede di Busquets

Il Barça si prepara ad ufficializzare l’arrivo di Oriol Romeu, che dopo aver lasciato i blaugrana per vestire le casacche di Chelsea, Valencia, Stoccarda, Southampton e Girona, torna finalmente al club dove è cresciuto per raccogliere l’eredità di Sergio Busquets, che ha raggiunto Lionel Messi all’Inter di Miami. Il mediano ha saltato l’ultima seduta di allenamento col Girona per sottoporsi alle visite mediche con lo staff medico blaugrana.

9:26

Manchester United, Rashford non si muove

Dall’Inghilterra, arrivano buone notizie per lo United, che avrebbe convinto Marcus Rashford a rinnovare, rinunciando, così, al trasferimento al Psg. L’attaccante, a quanto pare, prolungherà la relazione con i Red Devils fino al 30 giugno del 2028.

9:21

Ufficiale, Lecce: arriva Rafia dal Pescara

Rafia è ufficiale al Lecce. La nota dei salentini: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia dal Delfino Pescara 1936. Il centrocampista classe '99 ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria".

9:12

La Roma prende forma: tutti gli obiettivi di mercato, cessioni e acquisti

In fase di allestimento la nuova squadra di Mourinho, tra giocatori già in organico e altri che devono arrivare. CLICCA QUI

8:55

Milan, arriva il rinnovo anche per Maignan

Mike Maignan sarà il prossimo giocatore del Milan ad allungare il proprio contratto già nel corso di questa stagione. Per il portiere francese, il cui accordo attuale con i rossoneri scade nel 2026, è pronto un prolungamento fino al 2028 con ingaggio ritoccato.

8:51

Atalanta, Demiral non rimarrà in nerazzurro

Merih Demiral dirà addio all'Atalanta. Il difensore turco non rientra più nei piani di Gian Piero Gasperini, ed è stato offerto a diverse società in Italia e all’estero.

8:45

Cagliari, Oristanio dall'Inter in prestito: ufficiale

Gaetano Oristanio è arrivato ieri in serata in Sardegna. Il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter si lega ai rossoblu con la formula del prestito con riscatto e controriscatto, sui 4 milioni di euro: guadagnerà circa 250.000 euro a stagione.

8:35

Lukaku: la Juventus si gioca tutto in tre giorni

Un bivio dopo l’altro. Il prossimo tra 72 ore. Oggi, domani o giovedì per provare a prendere Lukaku: prima della partenza per la tournée Usa la Juve spera di poter trovare gli argomenti giusti, vale a dire l’assegno. LEGGI TUTTO

8:29

Lazio, Lotito non molla Samuele Ricci e Zielinski

Lotito non molla Ricci e aspetta Zielinski. Trattativa a oltranza con Cairo e De Laurentis, sono ripresi i contatti. LEGGI TUTTO

8:22

La Roma chiede tempo a Morata: “Aspetta”

Si guardano, si desiderano, ma non possono andare oltre. Non adesso. Alvaro Morata deve aspettare, la Roma pure. Soltanto i Friedkin, con una delle loro mosse spettacolari, possono accorciare l'attesa e disinnescare l'impasse. LEGGI TUTTO

8:12

Lukaku, indignati a targhe alterne

È molto istruttivo, oltre che altrettanto divertente, il dibattito registrato sulla vicenda Lukaku, il centravanti belga che aveva giurato eterna fedeltà all’Inter e che invece è stato “scoperto” flirtare, e da tempo, non da ieri, con la Juve, l’acerrima rivale della tifoseria neroazzurra. LEGGI TUTTO

