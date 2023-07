Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (23 Luglio).

15:12

15:00

Everton, ufficiale: ecco Danjuma in prestito dal Villarreal

Tramite il proprio sito web, l'Everton ha annunciato che "Arnaut Danjuma è il secondo arrivo estivo e si unisce al Club con la formula del prestito di una stagione dal Villarreal". Danjuma, nazionale olandese, si apprende dal comunicato dell'Everton, indosserà la maglia numero 10. "E' fantastico arrivare all'Everton, ne sono molto felice - le prime parole di Danjuma - Sono orgoglioso di unirmi a un club così grande. Anche altri club erano interessati, ma l'Everton aveva qualcosa in più per i tifosi, l'allenatore e la storia del Club".

14:56

Torino, Ricci allontana la Lazio: "Resto qui"

amuele Ricci si è unito al gruppo di Ivan Juric in Val Rendena ed è pronto a ripartire: ieri sera è arrivato a Pinzolo, questa mattina ha sostenuto il primo allenamento personalizzato. A fine allenamento si è anche intrattenuto con i tifosi che gli chiedevano di rimanere al Toro, tra un autografo e l'altro il centrocampista ha prontamente risposto: "Rimango, non vado via". Sul classe 2000, però, resta in pressing la Lazio, con il patron Lotito che vorrebbe regalarlo a Sarri come rinforzo estivo. LEGGI TUTTO

14:51

Juve, Lukaku arriverà prima della cessione di Vlahovic?

I bianconeri studiano diverse soluzione per cercare di risolvere il "problema" offensivo: non è da escludere che, prima di una cessione davanti, possa arrivare il belga dal Chelsea. GUARDA IL VIDEO

14:46

Torino, ufficiale: preso Tameze dal Verona a titolo definitivo

Il Torino, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Tamèze". Classe 1994 Tameze ha esordito tra i professionisti con il Nancy in Coppa di Francia nel 2013. Successivamente ha vestito le maglie di Valenciennes e Nizza, per poi arrivare in Italia nel gennaio 2020, con l'Atalanta per poi trasferirsi al Verona, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni.

14:40

Cagliari scatenato: dopo Shomurodov, Prati e Palomino

Cagliari scatenato. Dopo l’accordo con la Roma per Eldor Shomurodov (28) sulla base di un prestito, i sardi stringono per Matteo Prati (19) che la Spal valuta circa 10 milioni di euro. Sempre i rossoblù restano in attesa di una risposta da José Luis Palomino (33), con cui da tempo c’è un canale diretto: l’intesa con l’Atalanta è confermata, ma serve il sì del ragazzo per chiudere l’affare. Non solo l’argentino: per il reparto arretrato il club di Tommaso Giulini segue anche Filip Helander (30), difensore svedese svincolato, dal 2016 al 2019 a Bologna. Tornando a Shomurodov, l’obiettivo della Roma è quello di far giocare l’attaccante ed evidentemente Claudio Ranieri ha dato importanti rassicurazioni in tal senso. Attenzione poi al duello con il Genoa per Soualiho Meité (29): il centrocampista è da alcuni giorni un obiettivo dei liguri, ma ha caratteristiche che ben si sposano anche con il calcio del tecnico romano.

14:30

Lazio, piace Hudson-Odoi: è in uscita dal Chelsea

Il giocatore dei Blues aveva fatto benissimo con il tecnico toscano e ora può tornare ad essere uno dei protagonisti con i biancocelesti. LEGGI TUTTO

14:15

Mbappé, tensione con il Psg: vuole il Real e rischia un anno di tribuna

Il bomber vuole trasferirsi in Spagna e si allena con gli esuberi: 200 milioni possono "restare sul divano". LEGGI TUTTO

14:10

Napoli, avanti con Osimhen per il rinnovo di contratto: la situazione

Calenda ha lasciato ieri Dimaro dopo quattro giorni: passi avanti ma non c’è ancora intesa totale. LEGGI TUTTO

14:05

Lecce, ritorno di fiamma per Ramadani

Ritorno di fiamma per Ylber Ramadani (27). Il Lecce ha deciso di fare sul serio presentando una nuova offerta per il centrocampista dell’Aberdeen, visionato già nelle scorse settimane da Pantaleo Corvino. Sul piatto, ora, una proposta da circa 1 milione di euro con l’aggiunta di alcuni bonus. Non solo centrocampo, il club giallorosso resta al lavoro per rinforzare anche l’attacco e reperire un nuovo portiere, con Wladimiro Falcone (28) sempre in cima ai pensieri nonostante il controriscatto esercitato dalla Sampdoria. Voci turche, poi, parlano di un interesse del Lecce per Joao Pedro (31), ma al momento l’ingaggio dell’attaccante, in uscita dal Fenerbahce, è fuori portata per le casse dei salentini. Di certo, l’italo-brasiliano potrebbe tornare in A, dove è ancora seguito da Torino e Verona. La sensazione è che presto, presumibilmente entro le prossime due settimane, si accenderà il mercato di Joao Pedro

13:55

Lazio, contatti tra Lotito e il Torino: si lavora per Samuele Ricci

La trattativa per il play con i granata che chiedono 25 milioni: i biancocelesti non superano 17-18. LEGGI TUTTO

13:45

Marquinhos: "Mbappé? Spero che la situazione si risolva e resti al Psg"

"Spero che si trovi una buona soluzione per tutti e Mbappè possa far parte del nostro gruppo". Lo ha detto il capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos, parlando in conferenza stampa a Osaka, in Giappone, della situazione dell'attaccante, escluso dalla tournée in Asia della squadra francese e vicino all'addio. Della questione non ha invece voluto dire nulla il tecnico, Luis Enrique. Il tema è "delicato, ma è una vicenda che passa sopra noi giocatori, riguarda la dirigenza", ha detto ancora il difensore brasiliano. Mbappé "è un calciatore eccezionale e noi vogliamo avere sempre con noi i grandi giocatori. Spero che troveranno una buona soluzione in modo che lui possa far parte del gruppo e aiutarci in questa stagione", ha concluso. Il Psg sta facendo pressioni sul nazionale francese affinché prolunghi il suo contratto o accetti di essere trasferito questa estate piuttosto che andare in scadenza e poter così partire libero a giugno 2024, senza alcun compenso per il club.

13:40

Juve, accelerata per Lukaku: il piano di Giuntoli

Da parte del belga c’è il sì al triennale dei bianconeri e un altro no alle offerte arabe. LEGGI TUTTO

13:30

Napoli, rifiutata un'offerta per Zanoli: gli scenari per il suo futuro

Il terzino azzurro si gioca le sue carte in ritiro a Dimaro e il club vuole blindarlo. LEGGI TUTTO

13:19

Al Nassr, ufficiale: dopo Brozovic anche Alex Telles giocherà con Cristiano Ronaldo

Sempre più nutrita la colonia di ex protagonisti del calcio europeo in Arabia Saudita. Oggi tocca ad Alex Telles, che sarà compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, Seko Fofana e Marcelo Brozovic. L'Al Nassr, infatti, ha ufficializzato nella mattinata di oggi la firma dell'ex difensore del Manchester United (che nella scorsa stagione ha militato in prestito al Siviglia), ingaggiato a titolo definitivo.

13:13

Juve, cinque assenti in allenamento: out anche Vlahovic

I bianconeri si sono allenati al Levi's Stadium: oltre agli infortunati, anche l'attaccante serbo ha svolto lavoro personalizzato. LEGGI TUTTO

13:02

Lazio, il caso Immobile non è chiuso: c’è l’agente, confronto con Sarri

La situazione è in evoluzione, arriva il procuratore che vedrà Lotito. Il patron non vuole cedere il centravanti. LEGGI TUTTO

12:51

Napoli, non solo Di Lorenzo: in arrivo un altro rinnovo di contratto

Dopo il prolungamento del capitano, gli azzurri hanno già in mente la prossima mossa. LEGGI TUTTO

12:40

Inter, Balogun è la prima scelta: l’Arsenal chiede tanto, ma si può fare

La società nerazzurra ora rompe gli indugi: la punta dei Gunners supera Morata. Pronti 35 milioni. LEGGI TUTTO

12:30

Rinnovo Osimhen, non c’è l’accordo col Napoli: ecco quando può arrivare

Il manager dell'attaccante nigeriano ha lasciato il ritiro di Dimaro con una promessa col presidente ADL. LEGGI TUTTO

12:15

Roma, rebus in attacco tra Morata e Scamacca: la situazione

Da una parte Mourinho lavora per portare lo spagnolo a Trigoria, dall’altra Tiago Pinto sta spingendo per il prestito del giocatore del West Ham che si trova nella Capitale. LEGGI TUTTO

12:00

Lazio, l'erede di Milinkovic: Kamada e Samardzic dietro Zielinski

Lotito frena sul polacco, blocca il serbo e tenta il colpo: assalto al giapponese, se non va a Madrid. LEGGI TUTTO

