Mbappé e la folle quantità di soldi che potrebbe guadagnare all'Al-Hilal: 79 mila euro all'ora!

L'Al-Hilal continua ad alzare l'offerta per portare Kylian Mbappé in Arabia Saudita. Il club aveva già presentato un'offerta folle ai parigini ma nella giornata di ieri è arrivato il rilancio, forse ancor più incredibile. 300 milioni al Psg, 700 milioni alla stella della nazionale francese per un solo anno di contratto.