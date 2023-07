Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (25 Luglio).

10:57

Milan, Leao: "Il rinnovo è stato un patto d'amore"

Rafael Leao a Sky Sport è tornato a parlare del rinnovo del contratto siglato con il Milan nei mesi scorsi: "Il rinnovo con il Milan è stato un patto d'amore, nella mia testa avevo già questa decisione. Era solo una questione di tempistica. Prima di firmare volevo arrivare in finale di Champions League. In questa stagione ho fatto vedere quello che sono in grado di fare, è stato un anno importante per me".

10:40

Ufficiale Gubbio: dal Frosinone ecco il portiere Vettorel

Con un comunicato sui propri canali social, il Gubbio ha ufficializzato l'acquisto del portiere Thomas Vettorel dal Frosinone: "L'A.S. Gubbio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Vettorel dal Frosinone Calcio. Di ruolo portiere, Vettorel è nato a Feltre (BL) il 17 settembre 2000 ed ha sottoscritto col Gubbio un contratto biennale".

10:12

Atalanta, fatta per El Bilal Touré: è l'acquisto più costoso della storia del club

L'Atalanta ha piazzato il colpo in attacco. Dopo una dura battaglia con l'Everton, il club bergamasco è riuscito a mettere le mani su E Bilal Touré, 21enne attaccante dell'Almeria. Come riportato da L'Equipe, l'Atalanta sborserà una cifra che sfiora i 33 milioni di euro compresi i bonus. Quello di Touré sarà dunque l'acquisto più caro della storia dell'Atalanta.

10:00

Napoli, De Laurentiis incontra l'agente di Kvaratskhelia a Dimaro

In Val Di Sole il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha avuto modo di incontrare l'agente di Kvaratskhelia per discutere del prolungamento del numero 77 georgiano. LEGGI TUTTO

9:41

Lazio, la situazione extracomunitari: ecco come cambia il mercato

Il tesseramento dell'attaccante argentino, Taty Castellanos, ha cambiato la situazione extracomunitari in casa Lazio. Adesso c'è un solo posto libero per due obiettivi, individuati come eredi di Milinkovic-Savic. LEGGI TUTTO

9:24

Udinese in pole per Fabbian, può essere la contropartita per Samardzic all'Inter

Tante le concorrenti per Giovanni Fabbian. Il 20enne centrocampista è in ritiro con l'Inter ed ha attirato su di sé le attenzioni di diverse squadre dopo il prestito alla Reggina nell'ultima stagione. In pole c'è l'Udinese, poi Frosinone e Lecce. Per i friulani Fabbian potrebbe essere la contropartita tecnica nell'affare Samardzic all'Inter.

9:02

Empoli, dopo Caprile si tenta il prestito di Cheddira dal Napoli

L'Empoli ha il suo nuovo portiere. Elia Caprile, in prestito dal Napoli, sostituirà Vicario trasferitosi al Tottenham. Ma non finisce qua. Il club toscano ha in pugno anche Wladimir Cheddira. L'attaccante marocchino è stato prenotato nei giorni scorsi con la stessa formula di Caprile. Un altro prestito, dunque, sull'asse Napoli-Empoli.

8:47

Atalanta, Boga al Nizza per 18 milioni più bonus. Bloccato El Bilal Touré

Grandi manovre in attacco. L'Atalanta ha definito la cessione di Jeremie Boga, al Nizza di Farioli per 18 milioni di euro più bonus. L'ala ivoriana firmerà un contratto di quattro anni con il club francese. Nel frattempo l'Atalanta ha bloccato un obiettivo storico come El Bilal Touré, 21enne attaccante dell'Almeria.

8:39

Fiorentina, casting in difesa per il dopo Igor

Perfezionata la cessione di Igor al Brighton, la Fiorentina ha aperto il casting per il suo sostituto in difesa. Piace il 21enne Murillo del Corinthians, ma il frazionamento del cartellino e il fattore ambientale ostacolano l'operazione. Sulla lista anche Lucas Beraldo, Dimitris Nikolaou e Anthony Rouault del Tolosa.

8:35

Frosinone, rinforzo in difesa: arriva Romagnoli dal Lecce

Colpo in difesa per Eusebio Di Francesco. Il Frosinone ha definito l'accordo con il Lecce per l'acquisto a titolo definitivo di Simone Romagnoli, esperto difensore con 74 partite in Serie A. Oggi firmerà un biennale.

8:31

Mbappé e la spaventosa cifra offerta dall'Al-Hilal: 79 mila euro all'ora!

Cifre da far impallidire chiunque. L'ultima proposta dell'Al-Hilal a Kylian Mbappé è a dir poco spaventosa. La stella del Psg, qualora accettasse la folle proposta degli arabi, guadagnerebbe 700 milioni per un solo anno di contratto... LEGGI TUTTO

8:26

Dybala-Roma, c'è voglia di rinnovo. Nel frattempo avanza Sanches

La Roma e Dybala hanno una voglia in comune: il rinnovo del contratto. In programma presto un nuovo appuntamento per il prolungamento. Il gm giallorosso Pinto, intanto, è in pressing per Sanches e Scamacca. LEGGI TUTTO

8:23

Milan, ora servirebbe un Desailly

Alcuni nuovi acquisti del Milan, vedi Pulisic e Loftus-Cheek, nell'amichevole contro il Real Madrid si sono già inseriti nel corpaccione tattico rossonero. Una controindicazione però: tutti i nuovi arrivi hanno una spiccata vocazione offensiva. Servirebbe un profilo alla Marcel Desailly. LEGGI TUTTO

8:16

Da Lukaku a Mbappé: il mercato del gioco dei nove

Il mercato dei numeri 9, si sa, appassiona chiunque. Sono i pezzi da novanta in grado di stravolgere piani e programmi in sede di mercato. Il gioco dei nove è qui. Dal Psg che punta Vlahovic a Lukaku che aspetta la Juve. Sullo sfondo Kane e Hojlund... LEGGI TUTTO

8:12

Inter, in porta la priorità è Sommer. Spunta anche il Dibu Martinez

Continua la telenovela portieri in casa Inter. Il club nerazzurro continua a trattare con il Bayern Monaco per agganciare Sommer. Il portiere svizzero, intanto, non ha partecipato all'ultimo allenamento dei bavaresi. Tra i nomi per la porta spunta anche quello del Dibu Martinez dell'Aston Villa... LEGGI TUTTO

8:08

Mbappé-Al-Hilal, la proposta folle che va oltre ogni limite

Numeri fuori controllo, una proposta folle che supera ogni limite possibile. L'Al-Hilal è pronto a ricoprire d'oro il Psg (300 milioni di euro) e Mbappé (700 milioni) per un solo anno! Fantascienza o bolla? LEGGI TUTTO