Rivoluzione nel mercato, i calciatori britannici non più extracomunitari

La notizia era nell'aria e inciderà non poco su questa sessione di calciomercato. Il Consiglio Federale ha infatti ufficializzato che i calciatori di cittadinanza britannica e svizzera saranno equiparati a quelli comunitari. Una scelta importante che porterà un cambiamento netto per tutti i club che hanno giocatori di queste nazionalità. Un esempio? Il Milan, che in questa finestra di mercato ha ingaggiato Loftus-Cheek. L'inglese ora non occuperà più uno slot come giocatore extracomunitario, liberandolo per un altro acquisto.