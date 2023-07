Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (27 luglio).

10:29

Monza, lavori in corso in attacco: idea Antunovic

Il Monza nei giorni scorsi ha fatto un nuovo sondaggio per Duvan Zapata. I costi dell'affare per l'attaccante colombiano dell'Atalanta sono però ritenuti alti dai brianzoli. Si sta riscaldando, invece, la pista che porta all'attaccante croato di proprietà dell'Hajduk Spalato, Mate Antunovic. Il talento classe 2004, seguito anche dal Bologna e da alcune squadre tedesche, può arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

10:17

Salernitana, vivo l'interesse per Facundo Gonzalez

La Salernitana è interessata a Facundo Gonzalez. Per il difensore centrale uruguaiano del Valencia il club campano ha mosso passi concreti. L'ostacolo, al momento, è rappresentato dall'alta richiesta degli agenti.

10:06

Empoli, bloccato il talento del Cesena Shpendi

L'Empoli ha messo le mani sul talentuoso classe 2003 Stiven Shpendi. I toscani sono pronti a pagare circa 2 milioni di euro. Mancano solo gli ultimissimi dettagli da finire. Manca pochissimo per le visite mediche e la firma di Shpendi.

9:56

Lecce, Ceesay sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita

Il Lecce attende novità sul fronte Assan Ceesay. L'attaccante gambiano dei salentini è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. C'è già l'ok del Lecce all'offerta di 3 milioni dall'Al-Fayha. Nel frattempo Ceesay sta visionando i documenti del contratto biennale offerto dagli arabi. Nuovi sviluppi attesi nelle prossime ore.

9:40

Genoa, Abdoulaye Touré firma col Le Havre

Il Le Havre ha ufficializzato l'arrivo di Abdoulaye Touré con un comunicato sui propri canali social. Il 29enne centrocampista franco-guineano ha salutato il Genoa (si era trasferito al Grifone due anni fa) e firmato un contratto con i francesi valido fino al 30 giugno 2025.

9:29

"Al-Hilal, assalto a Osimhen dopo il no di Mbappé"

L'Al-Hilal non vuole rimanere con le mani in mano. Il club saudita, come riporta L'Equipe, dopo il no incassato da Mbappé, stella del Psg, tenterà l'assalto per Victor Osimhen, bomber del Napoli in trattativa con De Laurentiis per il rinnovo di contratto. LEGGI TUTTO

9:26

Le opportunità del mercato dopo la cancellazione della Brexit

Con una Premier League "europeizzata" è partita la caccia alle opportunità del mercato. Tanti profili potrebbero interessare i club italiani: Da Hudson-Odoi a Calvert-Lewin, da Maguire e Chalobah a Tanganga. Ma la lista è lunga... LEGGI TUTTO

9:21

Nuove regole sugli extracomunitari: ecco la situazione in Serie A

La modifica sulla norma degli extracomunitari in Italia cambia lo scenario in Serie A. I calciatori del Regno Unito saranno equiparati ai comunitari, ma chi già è qui non cambierà status. Ecco gli slot liberi per ogni club.