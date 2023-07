Diretta calciomercato: Icardi in volo verso Istanbul. Le trattative LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (28 luglio).

13:15

Sarri blocca Sow ma poi apre dopo il colloquio con Lotito: cos'è successo

Il veto dell'allenatore all'acquisto dello svizzero annullato dopo un chiarimento con il presidente. In serata telefonata tra Mau e il giocatore.

13:08

Salisburgo, l'allenatore Jaissle verso l'Arabia Saudita

Non solo giocatori, l'Arabia Saudita è una calamita anche per gli allenatori. Dopo Jorge Jesus (Al-Hilal), Luis Castro (AL-Nassr) o Steven Gerrard (Al-Ettifaq), sembra che sia la volta di Matthias Jaissle, in procinto di allenare l'Al-Ahli. Il tecnico infatti è stato liberato dal Salisburgo, proprio in vista del suo trasferimento ormai arrivato ai dettagli. E' infatti chiarissimo il comunicato del club: “L'FC Red Bull Salisburgo ha sollevato per il momento l'allenatore Matthias Jaissle dal proprio incaricoi. Il motivo è il desiderio espresso del 35enne tedesco di unirsi all'Al-Ahli SFC, appena 48 ore prima dell'inizio della ADMIRAL Bundesliga 2023/24 Le necessarie trattative con il club saudita, avviate solo poche ore fa, sono attualmente nella fase conclusiva".

13:03

Bayern Monaco su Kane, il giallo del volo annullato: c'è una strategia?

La trattativa con il Tottenham è entrata nel vivo e i bavaresi programmano un blitz a Londra per incontrare il presidente Levy. Ma spunta un aereo misterioso.

12:40

Kessie snobba la Juve, c'è un club di Premier: ma Giuntoli ha un jolly

Il Tottenham pronto a chiudere per l'ivoriano, ora serve uno sprint bianconero.

12:24

Kilman e Danso troppo cari: il Napoli torna su Mavropanos

Entrano nel vivo la caccia al difensore e il rinnovo di Osimhen. Nuovi contatti per il greco con lo Stoccarda: Lacroix e Lucumi in lista.

12:20

Atalanta, El Bilal Touré in arrivo: colpo record per i bergamaschi

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di El Bilal Touré all'Atalanta. L'attaccante maliano dell'Almeria, club della Liga spagnola, 22 anni, è atteso oggi per le visite mediche a Milano. Entro la giornata la firma e il comunicato della società. Il trasferimento a titolo definitivo si aggira intorno ai 30 milioni di euro (27 più bonus, contratto quadriennale più opzione da 1,5 milioni a stagione) ed è l'affare più costoso della storia del club bergamasco, lasciando al secondo posto il prestito oneroso (luglio 2018) con riscatto (17 gennaio 2020) di Duvan Zapata dalla Sampdoria, 2 milioni più due tranche da 12. Il centravanti è stato preso nell'ottica di sostituire Rasmus Hojlund, che ha già preso accordi con il Manchester Uniterd, anche se si attende l'esito della trattativa tra le parti. La squadra, intanto, partirà nel pomeriggio per Southampton per poi trasferirsi in bus a Bournemouth in vista dell'amichevole di sabato.

12:10

Lecce, ufficiale: Falcone a titolo definitivo dalla Sampdoria

Il Lecce, con un comunicato ufficiale, ha reso noto "di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone dall'U.C. Sampdoria". Il portiere, si apprende dalla nota del club giallorosso, " ha sottoscritto un accordo della durata di cinque anni" e "raggiungerà la squadra domani mattina nel ritiro di Folgaria".

12:05

Juve-Lukaku, il problema adesso è Mbappé: la situazione

Il francese vuole il Real Madrid e il Psg pensa ancora a Vlahovic: Big Rom in attesa dei bianconeri.

11:50

Icardi in volo per Istanbul

Mauro Icardi è in viaggio verso Istanbul, dove è atteso dal Galatasaray: è stata la moglie-manager di Icardi, Wanda Nara a rivelarlo, pubblicando un'immagine sui propri profili social che la ritrae con Icardi e i figli a bordo dell'aereo diretto in Turchia.

11:40

Inter, una punta in più e Inzaghi diventa imbattibile

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sulla prima uscita dei nerazzurri.

11:25

Lazio, cambio di strategia: occhi su Mario Rui, Pellegrini vuole tornare

I biancocelesti frenano per Hudson-Odoi: si riaccende la pista Karlsson. Seguito da vicino il rinnovo dell'esterno del Napoli.

11:15

Roma, Mourinho vuole Morata: messaggi a Pinto. Renato Sanches più vicino

L'allenatore portoghese continua a chiedere un attaccante al gm: lo spagnolo è ancora il preferito.

