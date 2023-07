Il figlio di Renzi sbarca in America: firma con una squadra in Florida

MIAMI - Una nuova avventura in Florida per Francesco Renzi . Il primogenito di Matteo Renzi , ex presidente del Consiglio e senatore di Italia Viva, sbarcherà negli States pronto ad affrontare una nuova esperienza a livello calcistico.

Ufficiale, Francesco Renzi giocherà in Florida

Fresco di laurea in Economia aziendale all'Università di Firenze, Francesco Renzi coniugherà studi e passione per il calcio nella sua prossima avventura negli Stati Uniti. Il 22enne attaccante, infatti, giocherà a Miami nella squadra di calcio della Florida International University (FIU Panthers). Questo l'annuncio del club americano sui propri canali social: "Un pericoloso cecchino che arriva dall'Italia". Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, Renzi ha poi debuttato in Serie C nel 2020 con la Pistoiese. Ha vestito le maglie anche di Poggibonsi e Prato in Serie D (7 reti in 30 partite complessive tra campionato e Coppa Italia). Adesso una nuova esperienza calcistica in America per il figlio di Matteo Renzi.