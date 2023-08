Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (1 agosto).

9:27

Lazio, ecco come è andato l'incontro tra Sarri e Lotito

In casa Lazio ieri a cena è andato in scena l'incontro tra il presidente Lotito e il tecnico Sarri. La società biancoceleste cercherà di accontentare l'allenatore in chiave mercato. Ecco come è andato l'incontro. LEGGI TUTTO

9:07

Il piano mercato in casa Napoli: Osimhen, Lozano e i nuovi acquisti

Nella giornata di ieri in hotel il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato i manager di Osimhen e Lozano. Successivamente è andato in scena una riunione con i dirigenti per pianificare gli acquisti. LEGGI TUTTO

8:59

Roma, resta solo Morata: da sempre la prima scelta di Mourinho

Dopo l'offerta dell'Inter al West Ham per Scamacca, si complicano i piani della Roma in tema di rinforzi in attacco. La prima scelta di Mourinho rimane Morata. Ma Tiiago Pinto è costretto prima a vendere... LEGGI TUTTO

