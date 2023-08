Calciomercato, il borsino della Serie A. Dal Napoli alla Roma, dall'Inter alla Juve: tutti i giudizi 

Manca ancora un mese. Tutto il mese di agosto per dare fondo alle trattative ma intanto tra il 19 e il 20 si giocano le gare della prima giornata: ecco come stanno nove protagoniste di Serie A in base al mercato fin qui realizzato. Le milanesi partono in pole insieme al Napoli. L'arrivo di Lukaku alla Juve cambierà tutto ma c'è ancora tempo per le romane e le altre per colmare il gap. Ecco la situazione squadra per squadra.