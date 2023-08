Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (2 agosto).

Josh Bowler, esterno offensivo classe '99 di proprietà del Nottingham Forest, è stato girato in prestito al Cardiff in Championship. Arrivato l'annuncio del club gallese sui propri canali social.

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi parla a margine della presentazione della rosa 2023/24: "Le scelte di mercato non spettano a me". GUARDA IL VIDEO

La Real Sociedad, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver "raggiunto un accordo con il Lipsia per il prestito stagionale di André Silva. Accordo raggiunto anche con il giocatore portoghese. La Real Sociedad ha un'opzione per l'acquisto del giocatore". Silva, classe 1995, ha militato con il Milan tra il 2017 e il 2019.

Ieri Rasmus Hojlund (20) è partito per Manchester per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto fino al 2028, con opzione per un’altra stagione. Alla voce rinforzi in difesa spicca invece ancora il nome di Isak Hien (24), che è anche un obiettivo del Torino per il post Perr Schuurs (23). Quest’ultimo è molto ambito in Premier in particolare, ricordiamolo, è apprezzato dal West Ham e dal Crystal Palace.

Tramite un comunicato ufficiale, la Juve Stabia ha annunciato "di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Matteo Lovisa, già Responsabile dell'Area Tecnica. Lovisa ha portato a termine con successo il corso di Direttore Sportivo che si è svolto a Coverciano. Per lui inizia un nuovo percorso, partendo dalla nostra Juve Stabia. Al DS vanno i più sinceri complimenti per questo nuovo inizio, lo start di una nuova e lunga carriera".

giorni davvero intensi anche per il Genoa. Ufficializzato Morten Thorsby (27), i liguri non perdono di vista Koni De Winter (21) della Juventus, per il quale si è scatenata una vera asta che coinvolge anche Sassuolo e Frosinone. I bianconeri, però, vogliono venderlo a titolo definitivo. Anche il difensore intende partire e preferirebbe il Lilla che lo stima e corteggia da tempo. E non finisce qui: un altro juventino in partenza è Matias Soulé (20) e presto verranno fatte anche nuove valutazioni su Samuel Iling Junior (19

12:00

L'Empoli insiste con la Lazio per Cancellieri

L'’Empoli insiste per Matteo Cancellieri (21), ma resta una doppia distanza sia per quanto riguarda la formula del trasferimento sia per lo stipendio. I toscani propongono un prestito secco con la partecipazione della Lazio all’ingaggio, mentre Lotito risponde chiedendo solo l’obbligo di riscatto. Ci saranno dei nuovi contatti in settimana. Dopo l’ufficialità di Giuseppe Pezzella (25) dal Parma, i toscani attendono poi novità sul fronte Cristian Shpendi (20): il talento classe 2003 ha scelto da tempo la maglia azzurra, ma vanno definiti ancora i dettagli della cifra del trasferimento.

11:53

Udinese, non si esclude un clamoroso ritorno di Pereyra

L'Udinese ha annunciato ieri Joao Ferreira (22) dal Watford, mentre per il post Lazar Samardzic (21) non si esclude anche un clamoroso ritorno del centrocampista Roberto Pereyra (32). L’opzione Besiktas non è decollata a causa delle perplessità della moglie così, da quanto trapela, sono tornate d’attualità le soluzioni italiane, tra cui il Genoa e l’eventualità di firmare appunto un nuovo contratto con la società della famiglia Pozzo.

11:45

Cagliari, Ranieri vuole Palomino e Borja Mayral

Un attaccante esperto e un difensore che già conosce la serie A: il Cagliari non cambia priorità. A poche settimane dall’inizio del campionato, i sardi insistono così per l’argentino José Luis Palomino (33), con cui va definito l’accordo economico, e per il nuovo goleador navigato richiesto a più riprese da Claudio Ranieri (71). Il sogno, si sa, è sempre Borja Mayoral (26) del Getafe, mentre la seconda scelta si conferma Andrea Petagna (28) del Monza. Più defilato invece Lorenzo Colombo (21) sui cui, in attesa di una decisione del Milan, restano i radar di diverse società italiane come Genoa e Udinese. Stefano Pioli (57) lo sta intanto valutando in ritiro e darà l’ok alla sua partenza solo con l’arrivo di un nuovo attaccante.

11:36

Napoli, da Anguissa a Raspadori: quanti rinnovi negli ultimi mesi

La società di De Laurentiis lavora sul mercato ma intanto blinda i suoi gioielli, l'ultimo è l'ex Sassuolo che ha firmato fino al 2028. LEGGI TUTTO

11:24

"Kessie ha saltato l'amichevole con il Milan perché va alla Juve"

Non solo Ousmane Dembelé: secondo Mundo Deportivo anche Franck Kessie potrebbe salutare il Barcelloa in questa sessione di calciomercato. L'ivoriano non ha preso parte all'amichevole dei blaugrana contro il Milan, disputata negli stati uniti: ufficialmente perché non al top, ma secondo Mundo Deportivo, soprattutto in quanto in trattativa con la Juventus. Al termine della gara con il Milan, il tecnico Xavi ha parlato così: "Kessie non ha giocato a causa di un leggero infortunio. Per quanto riguarda il suo futuro, sa esattamente qual è la situazione".

11:15

Calciomercato, il borsino della Serie A. Dal Napoli alla Roma, dall'Inter alla Juve: tutti i giudizi

Inter e Milan sono da vetta e seguono il Napoli Campione. Juve, Lukaku cambia tutto. I dubbi di Lazio e Roma, Firenze cerca il salto. LEGGI TUTTO

11:03

Xavi conferma: "Dembelé vuole il Psg"

"Dembélé ci ha chiesto di partire, ci ha detto che ha una proposta dal PSG, che lo hanno chiamato da lì ed è stato molto diretto. Si tratta di una decisione personale, non possiamo farci nulla". Xavi, allenatore del Barcellona "ufficializza" alla tv spagnola, dopo l'amichevole con il Milan, la trattativa, e quello che sembra il trasferimento imminente, di Ousmane Dembelé al Psg: "Mi fa male - aggiugne Xavi - ci siamo presi molto cura di lui molto fosse felice e continuasse a fare la differenza, ma ha ricevuto questa proposta, ha detto che vuole andarsene ed è per questo che non ha giocato. Sono le leggi del mercato, non possiamo competere con questa proposta che è fuori portata. Gli auguro tutto il bene, perché ci ha dato tanto. Sono un po' deluso, sì, ma ci ha detto che aveva già parlato con Luis Enrique e con Nasser Al-Khelaïfi e non c'era modo di convincerlo, ci abbiamo provato, ma la decisione era presa. L'ho visto lui così felice che non me l'aspettavo".

10:50

Napoli, da Anguissa a Raspadori: quanti rinnovi negli ultimi mesi

La società di De Laurentiis lavora sul mercato ma intanto blinda i suoi gioielli, l'ultimo è l'ex Sassuolo che ha firmato fino al 2028. GUARDA LE FOTO