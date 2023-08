Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata (3 agosto).

9:10

Lazio, presi Isaksen e Kamada

Lotito batte due colpi. Dopo il confronto di mercato con Sarri, il presidente biancoceleste ha chiuso per il giapponese Kamada ex Eintracht Francoforte e per l'attaccante danese Isaksen dal Midtyjlland. LEGGI TUTTO

9:03

Napoli, la trattativa per il rinnovo di Osimhen è una maratona

In casa Napoli continua l'estenuante trattativa per il rinnovo di Osimhen. Sei incontri in due ritiri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente del bomber nigeriano, Roberto Calenda, non sono bastati per trovare la quadra. E per la difesa la sfida è tra Murillo e Kilman. LEGGI TUTTO

8:54

Roma, il Santos accetta l'offerta per Marcos Leonardo

Marcos Leonardo è vicinissimo alla Roma. Tiago Pinto ha deciso di accelerare i tempi per il giovanissimo attaccante del Santos, nazionale brasiliano Under 20, autore di 5 reti al Mondiale di categoria (2 gol rifilati all'Italia). I giallorossi vogliono chiudere in fretta l'affare, mentre Mourinho ha sentito di nuovo Morata. LEGGI TUTTO

8:49

Juve-Chelsea, si lavora per Lukaku. Giuntoli si gioca la carta Morata

Continua la trattativa tra la Juventus e il Chelsea per Lukaku. Il nuovo ds bianconero Giuntoli, per arrivare ad agganciare l'attaccante belga e mettere pressione ai Blues, tenta di avvicinarsi a Morata. LEGGI TUTTO

