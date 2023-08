Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

Aggiorna

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata (4 agosto).

13:10 Roma, intrigo Arnautovic Mourinho è interessato al centravanti austriaco, Pinto ha chiamato il fratello: il Bologna e Motta fanno muro.

13:01 Lazio, ufficiale: Marino in prestito al Foggia Il Foggia, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto "di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Marino dalla S.S. Lazio. Marino, centrocampista nato il 23 aprile del 2001 a Ciriè (TO), cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino, nel Giugno del 2018 passa alla Salernitana per poi approdare nelle file giovanili della Lazio proprietaria attuale del cartellino. La squadra biancoceleste nella stagione 2021/22 lo gira in prestito al Piacenza in Lega Pro dove il giovane centrocampista colleziona 22 presenze per poi passare nella passata stagione sempre in Serie C alla Fidelis Andria, per lui 18 presenze e 1 gol. Il neo-acquisto rossonero vanta anche 20 presenze nella nazionale italiana U17. Benvenuto Andrea". 12:50 Juve, via libera per Lukaku: ecco il piano La distanza di 10 milioni fra domanda e offerta si sta assottigliando: c'è l'ok degli uomini di bilancio delle due società per il trasferimento del belga.

12:45 Catanzaro, ufficiale: Tentardini ceduto al Cerignola Il Catanzaro ha comunicato ufficialmente "di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S. Audace Cerignola l'esterno sinistro Alberto Tentardini. La società ringrazia il calciatore per la professionalità e l'impegno dimostrati nelle ultime due stagioni in cui ha vestito la maglia giallorossa, e gli augura le migliori fortune professionali". 12:40 Juve, la panoramica del mercato: il caso Kessie e quello McKennie Sfumato l'arrivo del centrocampista del Barcellona, mentre l'americano rientra nel progetto bianconero. Spunta Todibo. 12:28 Kamada, visite mediche terminate con la Lazio: a breve la firma Terminate in Paideia le visite mediche di Daichi Kamada. Il 26enne giapponese, svincolato dopo la fine del contratto con l'Eintracht Francoforte, si è poi dedicato, all'Isokinetic, ai test fisici: entrambi i passaggi di Kamada (che dovrebbe legarsi alla Lazio con un biennale con opzione per una terza stagione) sono stati testimoniati dalla Lazio attraverso i propri canali social. 12:20 Milan, ecco Musah: via alle visite mediche Yunus Musah è pronto a diventare un giocatore del Milan. Il centrocampista statunitense classe 2002 è infatti arrivato a Milano nella tarda serata di ieri e sta svolgendo ora le visite mediche prima della firma del contratto con il club rossonero. Musah arriva al Milan dal Valencia in una operazione da circa 20 milioni di euro. 12:15 Chelsea, ufficiale: Disasi arriva dal Monaco e firma per 6 anni Il difensore della nazionale francese Axel Disasi ha firmato un contratto di sei anni con il Chelsea. A dare l'annuncio dell'operazione di mercato lo stesso club londinese. Disasi (25 anni), che gioca a Monaco dal 2020, ha quattro convocazioni per la Francia e ha fatto parte della squadra finalista in Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. 12:05 Lazio, per Kamada prima visite e poi firma: tutte le cifre del contratto Il giapponese, classe 1996 ex Eintracht, è pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste: i dettagli. 11:55 Fiorentina, il nuovo acquisto sui social: l'indizio con un cartone animato Il club viola sta per ufficializzare l'ultimo acquisto e ha deciso di farlo in modo molto curioso: i dettagli. 11:45 Napoli, il rinnovo di Osimhen non si sblocca: situazione tesa I sei incontri di Calenda con il club partenopeo non hanno portato all'esito sperato. Tifosi in ansia per il futuro del nigeriano. 11:30 Juve, via libera per Lukaku: ecco il piano di Giuntoli La distanza di 10 milioni fra domanda e offerta si sta assottigliando: c'è l'ok degli uomini di bilancio delle due società. 11:15 Roma, Arnautovic è il giallo dell'estate: la chiamata e l'avvistamento Mourinho è interessato al centravanti austriaco, Pinto ha chiamato il fratello: il Bologna e Motta fanno muro. Roma

