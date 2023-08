Neymar al Barcellona? La frase di Xavi sul possibile ritorno

Lista bloccata ma il Barcellona compra: clausola da un miliardo per il baby Darvich

Barcellona, le parole di Xavi su Neymar

"Neymar? Non posso anticipare nulla - ha detto il tecnico blaugrana -. L'anno scorso ho detto il nome di un giocatore di un'altra squadra e si sono arrabbiati. Entro la fine del mercato vedremo". Nessuna parola definitiva, dopo il successo in amichevole sul Tottenham, nemmeno su Ansu Fati, il giovane attaccante proposto al Psg e nel mirino dei sauditi dell'Al Hilal: "Vedremo. C'è ancora molta strada da fare fino al 31 agosto, tanto dipende anche dal fair play finanziario", ha ammesso Xavi, che si è comunque detto soddisfatto del modo in cui si stanno allenando i giocatori e della preseason. Campione in carica, il Barcelona aprirà la sua stagione nella Liga questa domenica (13 agosto) sul terreno del Getafe e sta correndo contro il tempo per sbloccare la lista e iscriverci i nuovi acquisti.