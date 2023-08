Caso Arnautovic, parla Thiago Motta: cosa ha detto sul futuro

Thiago Motta, le parole sul futuro di Arnautovic

Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in Coppa Italia contro il Cesena, su Arnautovic: "Marko sta bene, ha svolto una buona preparazione pre-campionato come tutti gli altri. Lui sa quello che penso e io so cosa pensa lui, anche la società. Domani gioca sicuramente, poi sul mercato non decido io. Chiedete a Sartori, Di Vaio e Fenucci, sono loro che devono prendere la decisione".