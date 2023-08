Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Venerdì 11 agosto).

15:42

Reggiana, ufficiale: contratto annuale per l'ex Roma Pettinari

La Reggiana, tramite il proprio sito web, ha annunciato "l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore Stefano Pettinari". Attaccante romano classe 1992, Pettinari è cresciuto nelle giovanili prima della Cisco Roma e poi della Roma, club con il quale ha debuttato in Europa League a 17 anni ed in Serie A a 18 anni. Successivamente ha indossato le maglie di Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como, Ternana, Lecce, Trapani e Benevento. Ha disputato anche 6 gare in Serie A con il Pescara nella prima parte della stagione 2016-2017. Pettinari ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della permanenza in Serie B: ha scelto il numero 23. "Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura – è il commento di Pettinari – Non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti e soprattutto di fare la prima partita ufficiale con questa nuova maglia. Mando un saluto con tutti quanti i tifosi e ci vediamo presto allo stadio".

15:35

Arnautovic vuole l’Inter e il Bologna non fa sconti: la cifra richiesta

L’attaccante austriaco ieri ha comunicato la sua volontà di andar via a Thiago Motta. Fenucci spara alto. LEGGI TUTTO

15:29

Cagliari, ufficiale: Catena firma fino al 2026

Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, il Cagliari Calcio ha reso noto "l’arrivo in rossoblù del calciatore Etienne Catena, che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2026". Classe 2004, ivoriano, Catena è un difensore centrale cresciuto nelle giovanili della Roma (dove ha militato nell’Under 17 tra il 2019 e il 2021), poi si è trasferito dapprima allo Sporting Lisbona, poi al Pescara.

15:24

Ufficiale: Marras dal Bari al Cosenza a titolo definitivo

Il Cosenza, con un comunicato, ha annunciato "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento a titolo definitivo con accordo fino al 30 giugno 2025. Anche l’attaccante, nato a Genova il 9 luglio 1993, ha sposato il progetto rossoblù dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione che lo ha visto protagonista dal mese di gennaio con sedici presenze, una rete e tre assist. Da oggi Manuel è un calciatore del Cosenza!".

15:18

Sudtirol, ufficiale: Broh in prestito dal Palermo

Tramite un comunicato ufficiale, il Sudtirol ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dal Palermo FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Delphin Broh Tonye. Ha firmato un contratto annuale conn scadenza prevista il 30 giugno 2024. Il 26enne, centrocampista centrale-mezzala, di piede destro, si è legato nuovamente al club biancorosso, con cui aveva disputato complessivamente 43 gare con un assist dal mese di gennaio del 2017 al giugno 2018 e nella stagione 2021-2022 culminata con la storica promozione in serie B (36 gare, 4 gol e un assist)".

15:04

"Brighton, trasferimento record: Caicedo al Liverpool per 111 milioni"

Purtroppo per Roberto De Zerbi, suo tecnico e convinto estimatore, Moises Caicedo lascia il Brighton. Infatti, secondo quanto riferisce la Bbc, il centrocampista ecuadoregno è stato ceduto al Liverpool per 111 milioni i sterline (circa 128 milioni di euro) che è il nuovo record per un trasferimento calcistico in Inghilterra. Il precedente primato erano i 107 milioni di sterline, circa 123 milioni di euro, che il Chelsea aveva pagato lo scorso gennaio al Benfica per prendere l'argentino Enzo Fernandez. E proprio il Chelsea è il club che è stato beffato adesso, visto che ha seguito a lungo Caicedo arrivando a offrire 80 milioni di sterline più bonus, proposta respinta dal Brighton. Al Liverpool il 21enne dell'Ecuador ritroverà l'argentino MacAllister, con cui ha fatto coppia nel centrocampo dei 'Seagulls' di De Zerbi, e Jurgen Klopp spera che la coppia funzioni anche con la maglia dei Reds, tamponando così al meglio le partenze verso l'Arabia Saudita di Jordan Henderson e di Fabinho. Caicedo sarà già oggi a Liverpool per svolgere le visite mediche.

14:51

Lazio, mirino puntato su Lloris

Il portiere sembra intenzionato a dire di sì al club di Lotito che cerca un vice Provedel da molto tempo. GUARDA IL VIDEO