Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Mercoledì 16 Agosto).

14:05

Inter, Arnautovic alle visite mediche

Marko Arnautovic è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'attaccante austriaco infatti sta svolgendo le visite mediche prima di recarsi nella sede del club nerazzurro per le firme sul contratto che lo renderà un giocatore interista. Fuori dalla sede milanese del Coni il giocatore è stato accolto con cori e uno striscione da parte della Curva Nord ("bentornato in famiglia Marko, la Nord è con te"). Arnautovic, che arriverà dal Bologna in una operazione da complessivi 10 milioni bonus compresi, tornerà così in nerazzurro dopo la stagione 2009/10, in cui conquistò il Triplete seppur con un ruolo marginale.

13:58

Atalanta, visite mediche per De Ketelaere

Visite mediche per Charles De Ketelaere alla clinica La Madonnina di Milano in attesa di raggiungere la sede dell'Atalanta. L'attaccante belga classe 2001 si trasferisce ai nerazzurri dal Milan con la formula del prestito oneroso a 3 milioni, diritto di riscatto a 22, 4 di bonus e 10% ai rossoneri sulla futura rivendita. Pronto un quadriennale a 2,5 milioni a stagione con opzione per un ulteriore anno. Entro sera l'ufficialità, mentre salvo sorprese giovedì sera De Ketelaere sarà presente all'allenamento congiunto della prima squadra di Gasperini con l'Under 23 di Modesto al Gewiss Stadium di Bergamo ore 18.

13:53

Roma, le prime immagini di Paredes per il ritorno in giallorosso

Leandro Paredes torna ad indossare la maglia del club capitolino dopo l'ufficialità del suo arrivo dal Psg. LEGGI TUTTO

13:40

Frosinone, ufficiale: dalla Juve Barrenchea in prestito

Il Frosinone, tramite un comuniccato ufficiale, ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Enzo Alan Tomas Barrenechea. Il centrocampista classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

13:25

Lazio, Cancellieri in prestito all'Empoli: opzione per il controriscatto

L'attaccante classe 2002 giocherà questa stagione con i toscani, che avranno il diritto di riscatto: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO

13:18

Roma, Renato Sanches è ufficiale: il comunicato

Dopo il ritorno di Paredes, il club giallorosso ufficializza un altro rinforzo in arrivo dal Psg: tutti i dettagli. LEGGI TUTTO

13:11

Rovella, bagno di folla a Fiumicino: i tifosi sono in estasi

L'accoglienza dei biancocelesti per il nuovo centrocampista proveniente dalla Juventus. LEGGI TUTTO

13:05

Clamoroso Samardzic non andrà all'Inter: fallita la trattativa con l'Udinese, il motivo

Il centrocampista serbo tornerà ufficialmente in bianconero: ogni tentativo di mediazione non è andato a buon fine. LEGGI TUTTO

12:59

Lazio, Rovella è arrivato per le visite mediche: le prime parole

Il centrocampista proveniente dalla Juventus è ormai ad un passo dal vestire la maglia biancoceleste. LEGGI TUTTO

12:54

Paredes con la 16: i tifosi della Roma si scatenano sui social

La scelta di prendere il numero di Daniele De Rossi è stata motivata dall'argentino, ma non mancano i commenti dei supporter giallorossi. LEGGI TUTTO

12:44

"Napoli, lo Sporting Lisbona piomba su Zanoli: i dettagli"

Dal Portogallo arriva l'indiscrezione relativa al difensore azzurro che potrebbe lasciare il club di De Laurentiis. LEGGI TUTTO

12:30

Paredes, ufficiale il ritorno alla Roma: l'annuncio

Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Psg: va a prendere il posto lasciato da Matic che è finito al Rennes. LEGGI TUTTO

12:15

Lazio, l'indizio sui social sull'arrivo di Rovella

È ormai fatta per il nuovo mediano, che arriva in biancoceleste dalla Juve: i dettagli e l'immagine condivisa dal club. LEGGI TUTTO

12:00

Napoli, accelerata per Gabri Veiga: pronta l'offerta del club azzurro

De Laurentiis è orientato a effettuare l'affondo decisivo per il calciatore spagnolo. Da decifrare il futuro di Zielinski. LEGGI TUTTO

Roma

