Lazio, ufficiale: Maximiano ceduto all'Almeria

ROMA - Non solo l'arrivo di Rovella e il ritorno di Pellegrini: la Lazio è attiva anche nel mercato in uscita. Il club biancoceleste ha infatti comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del portiere Luís Manuel Arantes Maximiano all`Unión Deportiva Almería. Nella sua esperienza biancoceleste Maximiano ha collezionato solo tre presenze, delle quali due in Coppa Italia e una in campionato.