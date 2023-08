Rovella è della Lazio, è ufficiale: presentato con un video speciale

ROMA - Colpo a centrocampo per la Lazio di Maurizio Sarri, che con un comunicato ha annunciato l'arrivo di Nicolò Rovella dalla Juve. L'ex Monza si trasferisce in biancoceleste con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Rovella, il direttore d'orchestra della Lazio

"L'arte di dirigere uno spettacolo musicale". Con questa didascalia la Lazio ha scelto di accompagnare il video con cui ha presentato via social Nicolò Rovella. Le sue giocate, le sue parole e la chiave di violino tatuata sul petto ne fanno un perfetto direttore d'orchestra. Nel video, diffuso via social, si vedono le giocate di Rovella tra colpi di tacco e lanci millimetrici e l'abbraccio con Luis Alberto in Monza-Lazio della scorsa stagione. Un'immagine quasi profetica.

Il comunicato della Lazio

Questo il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con Juventus F.C. e il calciatore Nicolò Rovella per la cessione temporanea biennale del contratto sportivo con obbligo di trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di determinati risultati sportivi".

Il comunicato della Juve

"La carriera di Nicolò Rovella proseguirà a Roma, sponda Lazio. Il centrocampista bianconero, classe 2001, si trasferisce nella Capitale con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto da parte della squadra laziale. Arrivato alla Juve dal Genoa nell’estate del 2022, dopo 3 partite giocate in Serie A con i bianconeri contro Sassuolo, Sampdoria e Roma, Nicolò è passato al Monza, in prestito, dove ha giocato da protagonista la scorsa stagione, scendendo in campo 25 volte e trovando anche la sua prima rete nel massimo campionato italiano. Adesso, per lui, un nuovo inizio. In bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera, Nico". Questo il comunicato della Juventus.

Dopo Rovella l'annuncio di Pellegrini

Dopo Rovella la Lazio annuncerà anche Luca Pellegrini. Il terzino ha firmato, arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto che la Lazio eserciterà nel 2025. Per Pellegrini contratto quadriennale (2027 ) con opzione di prolungamento al 2028.