Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Giovedì 17 Agosto).

14:13

Per Berardi c’è solo la Juve

Giuntoli vuole regalare ad Allegri l’attaccante del Sassuolo che ha già scelto il trasferimento a Torino. LEGGI TUTTO

13:57

"Inter, concorrenza allo United per Pavard: pronta l'offerta al Bayern"

Non solo Manchester United su Benjamin Pavard: secondo l'Equipe infatti sul difensore francese, da tempo corteggiato dai Red Devils, si sarebbe anche un forte interesse dell'Inter. I nerazzurri erano già interessati al 27enne del Bayern Monaco (club col quale ha un contratto fino al 2024) e ora intenderebbero tentare l'affrondo decisivo presentando, a breve, un'offerta ai bavaresi per il cartellino di Pavard. In casa United, situazione leggermente differente visto che prima di fare la mossa dovrebbero cedere Maguire, che oppone resistenza e ha da poco rifiutato il trasferimento al West Ham.

13:45

Figc, linea dura con Mancini. E Gravina resta in silenzio

Contratto non ancora risolto con il ct dimissionario, che aveva chiesto di rimuovere la clausola di esonero se avesse mancato Euro 2024: i dettagli. LEGGI TUTTO

13:30

Salernitana, ufficiale: Legowski firma fino al 2026

Mateusz Legowski è un nuovo calciatore della Salernitana. Lo ha comunicato la società campana che ha fatto sottoscrivere un triennale al 20enne polacco "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Pogon Szczecin per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '03 Mateusz Legowski. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione e indosserà la maglia numero 99", si legge nella nota diffusa dalla Salernitana.

13:22

"Malinovskyi vuole tornare in Italia: è vicino al Monza"

Ci sarebbe anche il Monza nella corsa a Ruslan Malinovskyi. O almeno è quanto sostenuto dall'Equipe che rivela che sul 30enne fantasista ucraino, dopo gli interessamenti di Torino, Bologna e Genoa (che ieri sembrava a un passo), sarebbe ora piombato appunto proprio il Monza. Secondo l'Equipe infatti Malinovskyi, che ha detto no alla corte del Besiktas, vorrebbe riavvicinarsi a Bergamo, ma non potendo farlo all'Atalanta dove il rapporto con Gasperini si sarebbe deteriorato, opterebbe volentieri per un trasferimento sempre il Lombardia, ma al Monza.

13:05

Arnautovic: "Grazie Bologna per queste due stagioni meravigliose"

Marko Arnautovic, ormai giocatore dell'Inter, non dimentica il proprio passato e rivolge un saluto social al Bologna e alla piazza rossoblù: "Grazie Bologna per queste due stagioni meravigliose. Vorrei davvero ringraziare tutto il club e la città dal profondo del cuore per il grande affetto che ho ricevuto da tutti voi dal primo giorno che sono arrivato", si legge sul profilo Instagram dell'attaccante austriaco. "Mi avete fatto tutti sentire in famiglia fin dal primo momento, mi avete sostenuto nei momenti difficili e fatto sentire speciale come non avevo mai provato nella mia carriera, sarete sempre una parte di me, sarete sempre nel mio cuore. Grazie di tutto".

12:44

Cosenza, obiettivo rinforzare la rosa: tutti gli obiettivi

In casa Cosenza in dirittura d’arrivo la trattativa col Benevento per l’ingaggio del centrocampista Mattia Viviani. Il ds Gemmi dovrebbe chiudere pure col difensore Filippo Sgarbi lo scorso anno a Perugia, attualmente svincolato, dopo il passaggio di Rigione all’Avellino. Il centrocampista Christian D’Urso è seguito dalla Triestina che lo vorrebbe alla corte di Tesser. A quel punto il Cosenza potrebbe virare su Riccardo Improta, che Caserta ha già allenato a Benevento. L’attaccante ex Perugia Samuel Di Carmine, svincolato, è più che un’idea per l’attacco rossoblù.

12:20

Bari, ufficiale: arriva Edjouma Laouari

Malcom Sylas Edjouma Laouari è un nuovo giocatore del Bari. Arriva in biancorosso in prestito con diritto di riscatto dallo Steaua Bucarest. "SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Fotbal Club Steaua Bucure?ti, con la formula del prestito con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Malcom Sylas Edjouma Laouari (08.10.96, Tolosa, FRA). Essendo stato rilasciato il transfer della Federazione rumena, il centrocampista francese sarà da subito a disposizione di mister Mignani; vestirà la maglia numero '24'. Nato in Francia da padre camerunese e madre marocchina, muove i primi passi nelle giovanili di Paris Saint-Germain e Tolosa. Nel 2018 viene tesserato dal Lorient in seconda divisione francese, venendo poi girato in a Red Star, Chambly e successivamente Viitorul Costanza, in massima serie rumena. Nel 2020 viene acquistato dal Roeselare, ma il fallimento della società belga lo svincola, firmando poi con i rumeni del Boto?ani (22 presenze e 4 gol), dove rimane fino al febbraio del '22 quando si trasferisce al FCSB in SuperLiga rumena con cui gioca 61 partite segnando 14 reti e fornendo 4 assist. Bienvenue Malcolm!".

12:05

Stallo Zapata, la Roma su Abel Ruiz: i dettagli dell’offerta

Sono cambiate le richieste ma il tavolo della trattativa resta aperto: la Roma è ancora convinta di poter prendere Duvan Zapata. LEGGI TUTTO

11:55

Luton, dal Norwich arriva Krul: ufficiale

In Premier League il Luton Town si rinforza, ufficializzando un innesto d'esperienza. Si tratta di Tim Krul, portiere proveniente dal Norwich.

11:47

Spalletti, accordo con Gravina: sarà il nuovo ct della Nazionale

Gravina ha scelto, Spalletti ha accettato, calcolando il rischio e decurtandosi l’ingaggio per favorire l’intesa. LEGGI TUTTO

11:37

Siviglia, Bounou verso l'Al-Hilal

Continua la campagna acquisti dell'Al-Hilal, che sta per ufficializzare il portiere marocchino Yassine Bounou dal Siviglia.

11:20

Lazio, Rovella e Pellegrini in 'Paideia' per le visite mediche

È il giorno delle visite mediche per Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, che arrivano alla Lazio dopo la chiusura della doppia operazione con la Juventus. LEGGI TUTTO

10:55

Cremonese, spine Okereke e Valeri

La Cremonese si trova a fare i conti con due situazioni di mercato complicate, quelle legate a Okereke e Valeri. L’attaccante nigeriano ha chiesto di non essere impiegato poco prima della partita di Coppa Italia contro il Crotone perchè vuole essere ceduto. Discorso simile per Valeri che non vuole rinnovare e che preferirebbe non scendere di categoria. Su di lui c'è il Verona.

10:40

Serie A, le pagelle del mercato: vedi il Napoli e ti accodi

Per fortuna arriva il campionato che ci salva dalle dimissioni nazionali e dalle carte bollate di questa estate. LEGGI TUTTO

10:26

Ternana, torna Favilli. Piace Mastinu

Ufficiale il ritorno a Terni dell’attaccante pisano Andrea Favilli ex Genoa. Le Fere puntano anche la mezzala Giuseppe Mastinu, in uscita dal Pisa.

10:18

Frosinone, oggi vertice a Milano con l'Inter per chiudere il prestito di Fabbian

Oggi è atteso il vertice a Milano tra Frosinone e Inter per il prestito di Giovanni Fabbian al club gialloazzurro. LEGGI TUTTO

10:03

Santi Cazorla torna all'Oviedo

In Spagna è tornato Santi Cazorla. Il centrocampista ha firmato per il club della sua infanzia, l’Oviedo, a distanza di 20 anni dal suo passaggio al Villarreal. Guadagnerà il minimo salariale per una stagione. Cazorla ha ceduto tutti i diritti d'immagine al club di Segunda División a patto che il 10% dei ricavi dalle vendite delle sue magliette siano destinati alle giovanili.

9:48

Frosinone, manca poco per Cheddira in gialloazzurro

Il Frosinone ha annunciato la firma del giovane difensore Mateus Lusuardi. Walid Cheddira, arriverà invece via Napoli, un po’ come successo per Elia Caprile, acquistato dagli azzurri prima del suo trasferimento ad Empoli.

9:30

Le folli richieste di Neymar all'Al Hilal: tre cuochi, un jet privato e non solo

Non solo un ingaggio faraonico, che potrebbe portarlo a incassare 320 milioni nei due anni di contratto tra parte fissa e bonus. LEGGI TUTTO

9:15

Paquetá, rilancio City

Dopo l’infortunio di De Bruyne, il Manchester City ha un impellente bisogno di un centrocampista offensivo, proprio per questo dovrebbe rilanciare nei prossimi giorni per Lucas Paquetá. Il West Ham fa muro per il brasiliano ex Milan, ma se il City dovesse avvicinarsi a quota 100 milioni potrebbe convincersi a lasciar partire il suo giocatore.

9:10

Gnonto aspetta l'Everton

In Inghilterra la situazione di Wilfried Gnonto tutta da risolvere: l’attaccante è stato messo fuori rosa dal Leeds e si allena praticamente da solo insieme al colombiano Luis Sinisterra. Gnonto vuole lasciare il club retrocesso in Championship e aspetta che l’Everton faccia un’offerta superiore ai 29 milioni già rifiutati dal Leeds.

9:00

Per il Cagliari c'è Chatzidiakos

Il Cagliari aspetta il difensore greco Pantelis Chatzidiakos a titolo definitivo: con il giocatore dell’AZ Akmaar l’intesa è totale.

8:45

Lazio, Pellegrini firma: i dettagli e le cifre del contratto

Si è conclusa ieri, finalmente, la telenovela Pellegrini. LEGGI TUTTO

8:35

Le pagelle del calciomercato di Serie A: tutti i voti squadra per squadra

Molti arrivi e tanti addii, rivoluzioni in panchina e intrighi ancora senza soluzione: i voti alle squadre a due giorni dal via del campionato. CLICCA QUI

8:25

Napoli, Zielinski resta e firma: per Veiga si tratta

Poi dipende dai toni: e quando Piotr Zielinski ha cominciato a sussurrare ad Adl "io resto qua" - l’ha fatto con dolcezza, senza mai mostrarsi irrispettoso, né prepotente. LEGGI TUTTO

