Lazio, Fabiani nuovo ds: il comunicato ufficiale

ROMA - "La S.S. Lazio comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra è stato affidato al sig. Mariano Fabiani, attuale responsabile del Settore Giovanile". Ecco il comunicato con il quale il club biancoceleste ufficializza Fabiani come nuovo ds. Conclusa l'era Igli Tare a fine giugno si apre oggi il nuovo corso con l'ex direttore sportivo della Salernitana. Nato a Cerveteri, classe 1961, da una vita nel mondo del calcio. Ascoli e appunto Salernitana le ultime esperienza. A luglio 2022 entra nei quadri dirigenziali biancocelesti come direttore della squadra Primavera e Lazio Women. Dopo l’addio di Tare è entrato ancora di più nel giro dei collaboratori di Lotito. Nell’ombra, in questi due mesi, ha condotto il mercato insieme al segretario Calveri e al collaboratore di Sarri, Picchioni. Fabiani nuovo ds con il mercato ancora aperto. Si attendono altri colpi: un vice Provedel e forse un nuovo centrocampista. Lavoro sempre intenso.