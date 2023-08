Lazio, c'è un piano bis per Samardzic: Lotito prepara l'offerta

ROMA - Je sse Joronen si tuffa sul posto vacante in rosa, Sarri approva la candidatura. La . La Lazio cerca un nuovo vice-Provedel, il portiere del Venezia un’altra esperienza in Serie A dopo quella vissuta al Brescia nella stagione 2019-2020 (29 presenze). È l’ultimo nome spuntato per la sostituzione di Maximiano, volato all’Almeria. Sondata la disponibilità del finlandese, c'è stato un contatto con il Venezia, che stasera esordirà in campionato contro il Como. Classe 1993, si è affiancato agli altri nella lista di Lotito e Fabiani. Un gigante di 197 centimetri, specialista dei calci di rigore, ne ha parati 9 da quando è arrivato in Italia (11 con quelli in Nazionale). In carriera sono 18 su 54 tiri dal dischetto: la media esatta di 1 respinto ogni 3.



Lazio, chi è Joronen: il profilo

Il Brescia lo aveva acquistato dal Copenaghen per 5 milioni di euro, 12 mesi fa è passato al Venezia: 36 partite compresi i playoff. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, non ha mai trovato sbocco in Premier. Sul curriculum 17 gare con la Finlandia, l'ultima il 17 novembre 2022 in casa della Macedonia del Nord. Dal 2020 ha giocato in Serie B da protagonista. Accetterebbe il ruolo da secondo e un club di prima fascia. Joronen è entrato in lizza nella corsa alla porta della Lazio. Lotito, chiusi i 5 acquisti-priorità, sta riflettendo sul sesto da piazzare alle spalle di Provedel, titolare mai messo in discussione da Sarri, neanche quando erano in corso i colloqui con Lloris. Sepe e Consigli (sarebbe il preferito di Sarri) sono le altre candidature forti. Il primo è stato messo fuori rosa dalla Salernitana, ieri era a Ischia a godersi una giornata di relax. Attende sviluppi: la Lazio ha proposto lo scambio con Fares, chissà che non entri in ballo il cartellino di Gonzalez, da un paio di giorni riaggregato alla Primavera (non rimarrà come fuoriquota). Chiusa la pista Handanovic, sullo sfondo restano Ronnow dell'Union Berlino (3-4 milioni) e Livakovic della Dinamo Zagabria.

