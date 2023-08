Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (lunedì 21 Agosto)

10:59

“Mbappé, pronta offerta monstre del Real Madrid”

Prosegue la telenovela Kylian Mbappé, appena reintegrato in rosa e subito in gol con il Tolosa nell’ultima giornata di Ligue 1. Secondo quanto riportato da “The Sun”, nonostante la possibilità di attendere la scadenza del contratto dell’attaccante la prossima estate e prenderlo a parametro 0, il Real Madrid avrebbe pronta un’offerta mostre al PSG da ben 103 milioni di euro per prendere Mbappé già in questa finestra di mercato.

10:46

PSV, ufficiale l'arrivo dell'ex Milan Dest

L'esterno statunitense Sergiño Dest è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV. L'esterno ex Milan, tornato al Barcellona dopo l'annata in rossonero, diventa biancorosso con la formula del prestito fino a fine stagione (con diritto di riscatto): indosserà la maglia numero 8.

10:33

Cagliari, Petagna sempre più vicino

I rossoblù accelerano nella ricerca di un nuovo attaccante: si avvicina a grandi passi Andrea Petagna, ormai fuori dal progetto del Monza, che può arrivare in Sardegna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Resta però da limare la distanza sull’ingaggio dell’attaccante da 2 milioni di euro, giudicato troppo alto dal club sardo.

10:17

Frosinone, non solo Cheddira: in sei nel mirino

L'arrivo ufficiale di Walid Cheddira dà nuova linfa al mercato del Frosinone. Dopo l'attaccante, preso dal Napoli con la formula del prestito, sono sei gli obiettivi nella lista del ds Angelozzi: per la difesa in cima alla lista c'è Okoli dell'Atalanta, seguito da Günter del Verona, che Di Francesco ha già allenato. In mezzo al campo, sfumato Fabbian, una doppia pista che porta al Napoli: Gaetano e Zerbin (per lui sarebbe un ritorno). In attacco resta vivo l'interesse per lo juventino Kaio Jorge e per l'esterno offensivo Seck del Torino.

9:36

Napoli, slitta l'arrivo di Gabri Veiga: il motivo

Il centrocampista spagnolo è impaziente di vestire la maglia azzurra. Da limare gli ultimi dettagli della trattativa. LEGGI TUTTO

9:14

Osimhen e quella frase sul rinnovo con il Napoli che riapre tutto

L'accordo sul prolungamento al 2026 sembrava raggiunto, poi il centravanti ha spiegato che la trattativa non è finita. SCOPRI DI PIÙ

9:01

Roma, l'attesa di Mourinho è finita: Zapata oggi giallorosso

Fissato l'incontro con l'Atalanta per chiudere l'accordo per il centravanti: acquisto a titolo definitivo a sei milioni più bonus, contratto fino al 2026. LEGGI TUTTO

8:58

La Juve non molla Lukaku e Berardi resta in attesa: la situazione

Pochettino è stato chiaro e Giuntoli ora aspetta il Chelsea. L'attaccante del Sassuolo non convocato: non vuole perdere questa opportunità. LEGGI TUTTO

