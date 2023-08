Diretta calciomercato, segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (martedì 22 Agosto)

9:34

Verona, è fatta per Serdar

Colpo in entrata per il Verona: si tratta di Suat Serdar(26), centrocampista della Nazionale tedesca - sondato anche dal Genoa nelle scorse settimane - in forza all’Herta Berlino.

9:16

Amrabat via? La Fiorentina concede 72 ore

Il club viola vuole cautelarsi con il centrocampista marocchino per non ripetere il tira e molla dello scorso gennaio, quando Sofyan Amrabat si era “ammutinato” per andare al Barcellona. La Fiorentina ha concesso 72 ore di tempo al centrocampista, che per partire dovrà portare un’offerta da almeno 30 milioni che verranno investiti tutti o in parte sull'eventuale sostituto. Su Amrabat c’è l’interesse di Manchester United e Liverpool.

9:02

Juve, la pista Lukaku è in piedi: Vlahovic può ancora partire

Non tramonta la pista che porta all'attaccante belga del Chelsea, con un passato nell'Inter. TUTTI I DETTAGLI

8:51

Empoli, in arrivo Bereszynski

In casa Empoli è vicinissimo un nuovo rinforzo: si tratta di Bartosz Bereszynski (31), difensore polacco di proprietà della Sampdoria (lo scorso anno in prestito al Napoli) che ha raggiunto l’accordo con il club di Fabrizio Corsi. L’affare con i blucerchiati è in chiusura in prestito con diritto di riscatto, con Petar Stojanovic (25) a percorrere la strada inversa e diventare un nuovo calciatore blucerchiato.

8:36

Milan, si scalda la pista Jovic

Il Milan ha deciso il prossimo obiettivo per rinforzare il suo reparto d'attacco: si tratta di Luka Jovic, centravanti che la Fiorentina ha escluso dalla lista Uefa e per cui restano validi gli effetti del "Decreto Crescita". Mister Pioli ha individuato il serbo come vera alternativa a Giroud, con l'ex Eintracht e Real Madrid che ha già dato il suo “sì” al Milan, complici anche gli ottimi rapporti tra la dirigenza rossonera e l'agente del calciatore, Fali Ramadani.

8:22

Holm, intrigo Atalanta-Juve

Emil Holm (23), esterno in forza allo Spezia, si candida a diventare uno dei nomi più caldi di quest'ultima parte di calciomercato. Sullo svedese, oltre a Premier, Liga e Bundesliga, resta forte l’interesse di Atalanta e Juve, con una doppia problematica: i nerazzurri potrebbero prima dover sistemare l’attacco dopo l’infortunio di Touré, mentre i bianconeri dovranno prima cedere (Kaio Jorge, Soulé, Iling-Junior) per poi muoversi in entrata

8:08

Napoli, la fretta di Gabri Veiga e gli aspetti da risolvere

La trattativa per il gioiello del Celta Vigo prosegue senza sosta da sabato. Bisogna superare gli ultimi ostacoli contrattuali. In attacco tutto su Lindstrom LEGGI TUTTO

8:07

Juve, Chiesa è tornato oro: la valutazione e il pensiero sul rinnovo

Scatti, dribbling, gol: che show all'esordio! Dopo Udine, riecco il mercato. LEGGI TUTTO

8:05

Roma, Gasperini frena Zapata: una mossa può sbloccare la trattativa

Pinto ha l’accordo con l’Atalanta, ma l’allenatore non è ancora convinto di lasciar partire l’attaccante colombiano: ecco cosa deve accadere. LEGGI TUTTO

Roma