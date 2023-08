Dalla Spagna: "Barcellona su Joao Felix se parte Ansu Fati"

BARCELLONA (SPAGNA) - Cresce in casa Barcellona la fiducia per il possibile ingaggio di Joao Felix. Secondo la stampa spagnola, il 22enne talento portoghese di proprietà dell'Atletico Madrid vorrebbe lasciare i 'Colchoneros' e l'ipotesi di un trasferimento in Catalogna lo stuzzica anche se la trattativa appare in salita.