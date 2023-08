Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Mercoledì 23 Agosto).

10:15

Juve, via al piano cessioni: tutti gli esuberi bianconeri

Kean è seguito da Siviglia e Fulham, mentre su Iling-Junior ci sono Atalanta e Notthngham. Anche Kostic può partire. CLICCA QUI

10:00

Palermo-Verre: stretta finale prima di Lund

Il Palermo sta lavorando sul completamento dell'attacco con un giocatore che possa agire sia sull'esterno che sulla trequarti e a un innesto a centrocampo dove perde quota l'ipotesi del ritorno di Valerio Verre. Oggi pomeriggio intanto presentazione ufficiale del danese Lund che domani sarà testato con tutta probabilità nell'amichevole che i rosa disputeranno al Barbera contro i maltesi del Melita presentandosi al proprio pubblico per la prima volta in stagione.

9:48

Mbappé aspetta una sorpresa Real

Sereno, ma non totalmente concentrato sul Psg, almeno fino a quando non chiuderà il mercato. Kylian Mbappé è alla seconda settimana di allenamenti con la squadra di Luis Enrique dopo l’esilio forzato. Ha partecipato alle votazioni per il capitano, terminate ancora una volta con l’elezione di Marquinhos, ma sa che negli ultimi giorni potrebbe anche arrivare una sorpresa. Il Psg si aspetta un’offerta del Real Madrid, ma non la prenderà nemmeno in considerazione a meno che non sia superiore a 160 milioni di euro. Poi, dal 1° settembre, ripartirà quel lavoro diplomatico che il presidente Al Khelaifi prova a intavolare da tempo, senza successo. Vorrebbe che Mbappé rinnovasse, magari promettendogli con una clausola ad hoc, non rescissoria visto che in Francia è vietata, di lasciarlo partire l’anno prossimo a una cifra pattuita. Il Psg si sta però guardando attorno e vuole prendere un altro attaccante prima della fine del mercato: Randal Kolo Muani, anche lui di Bondy come Mbappé, ha già un accordo con il club, ma non c’è quello tra il Psg e l’Eintracht Francoforte, che ha chiesto 100 milioni. Per il momento i francesi sono fermi a 70 più bonus

9:43

Lazio-Bonucci, ancora attesa: c’è di mezzo il futuro di Gila

Ultimi giorni di mercato e la Lazio gioca su più tavoli. Le priorità rimangono il vice Provedel e Guendouzi, ma non solo. LEGGI TUTTO

9:33

Frosinone, ora Lirola

Il Frosinone sta intensificando i colloqui per mettere dentro quei quattro giocatori che devono servire a dare o esperienza o maggiori soluzioni nei ruoli nel 4-3-3 di Di Francesco. Da qui nasce l’idea di Pol Lirola, terzino destro che Guido Angelozzi, portò a Sassuolo nel 2016 e che proprio l’attuale tecnico del Frosinone lanciò in maglia neroverde. La soluzione dovrebbe maturare entro 48 ore massimo. Oggi Lirola parlerà in sede all’Olympique Marsiglia per manifestare garbatamente la sua intenzione di tornare in Italia. A destra è pure valutata la duttilità di Anthony Oyono, che è utilizzabile sulla corsia mancina. Davanti resta un’opzione Kaio Jorge, ma con la Juve si stanno intensificando i rapporti per Matias Soulé, ala destra argentina. Operazione non facile, ma si va avanti. In uscita c’è Przemys?aw Szymi?ski che piace al Catanzaro e alla Reggiana. Ma prima i giallazzurri - che ieri hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Justin Ferizaj vorrebbero avere il via libera dall’Atalanta per Caleb Okoli.

9:18

Il Cagliari riflette su Petagna

Sul fronte Andrea Petagna, in casa Lecce, si registra intanto una fase di riflessione. Il motivo? I costi dell’affare, ritenuti molto alti e, soprattutto, lo stipendio dell’attaccante da 2,5 milioni di euro a stagione che è lontanissimo dai parametri del club. A Cagliari pensano poi di avere ancora delle piccole speranze per Lorenzo Colombo anche se il giovane goleador, fresco di rinnovo di contratto con il Milan, si è promesso al Monza.

9:03

Lecce, dalla Roma c'è Faticanti

Il Lecce aspetta di completare il suo mercato con un centrocampista giovane e il profilo ideale sembrerebbe portare a Giacomo Faticanti della Roma, campione d’Europa con l’Italia Under 19. Faticanti avrebbe potuto lasciare la Roma a gennaio, l’operazione ora può concretizzarsi (c’è un considerevole ottimismo in tal senso) per gli ottimi rapporti che esistono tra i due club: Corvino da Trigoria aveva già preso l’attaccante svedese Joel Voelkerling Persson un anno fa.

8:48

Inter, retroscena Pavard: la chiamata di Inzaghi e le lezioni di 352

La pazienza è la virtù dei forti. E l’Inter dovrà averne ancora per vedere apparire Pavard. LEGGI TUTTO

8:38

Lazio, Guendouzi a un passo: cosa manca per chiudere

Guendouzi in caldo. Trattativa ben avviata, la Lazio da 48 ore lavora con l’idea di chiuderla. LEGGI TUTTO

8:33

Napoli, la notte di Veiga: De Laurentiis lavora per sbloccare l'operazione

Può sembrare strano, o forse no, ma in questo momento a Vigo ci sono problematiche che appassionano il popolo celtista molto più della cessione di Gabri Veiga al Napoli. LEGGI TUTTO

8:28

Milan, Christian Pulisic scacchista come DybalaMilan, Christian Pulisic scacchista come Dybala

Abituati come sono a rubarsi tutti i trucchi del mestiere, c’è caso che presto i mastodontici staff di ogni allenatore si allarghino a una nuova figura: il professore di scacchi. LEGGI TUTTO

8:23

Zapata aspetta la Roma: Gasperini decide oggi il suo futuro

Dentro o fuori, l’Atalanta decide oggi. O meglio, è Gian Piero Gasperini a decidere se Duvan Zapata potrà abbracciare Mourinho e la Roma. LEGGI TUTTO

8:18

Lukaku, la voglia matta

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. LEGGI TUTTO

