Lloris, è finita: non andrà alla Lazio. Chi arriverà al suo posto

ROMA - Affare chiuso, Hugo Lloris non sarà un calciatore della Lazio. Il silenzio degli ultimi giorni non lasciava presagire nulla di positivo. Cercava un club che gli garantisse un ruolo da primo portiere. Sarri, molto chiaro con la società biancoceleste sulla titolarità di Provedel, lo ha frenato. Ora a Formello studiano le alternative.

Lazio, niente Lloris: gli altri nomi sul tavolo

Sepe, in uscita dalla Salernitana, è stato bloccato da alcuni giorni e resta in lista per fare il vice di Provedel. É rappresentato da Giuffredi, stesso agente di Casale e Zaccagni. La società biancoceleste e Iervolino hanno ragionato anche sull’ipotesi di scambio con Fares. E poi occhio a Jesse Joronen, 30 anni, nazionale finlandese, portiere del Venezia, specialista sui rigori. Ha il sì Sarri, se la gioca con Sepe ora che è tramontata in modo definitivo l’ipotesi Lloris.