Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Giovedì 24 Agosto).

Lecce: continuano i contatti con la Roma per Giacomo Faticanti (19). E invece Remi Oudin (26)? Per rivederlo in Salento, dovrebbero cambiare i numeri di un’operazione che, alle condizioni attuali, sembrerebbe troppo costosa per i pugliesi. Situazione comunque da monitorare.

12:05

Torino, Lazaro torna a titolo definitivo

Valentino Lazaro (27) torna a Torino. E questa volta senza la possibilità di rientrare alla vecchia base, visto che i granata hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Non solo: il club piemontese ha ripreso i contatti per Isak Hien (24) del Verona, già in orbita Atalanta.

12:00

Mourinho e Azmoun, il gesto prima dell'ingresso in campo in Roma-Bayer

L'allenatore portoghese e l'attaccante iraniano protagonisti in occasione della semifinale di Europa League dell'11 maggio. LEGGI TUTTO

11:53

L'Empoli frena per Akpa Akpro, il Monza si fa sotto

L’Empoli sta frenando in modo significativo rispetto a Jean-Daniel Akpa Akpro (30), il centrocampista della Lazio per il quale il club biancoceleste avrebbe un accordo con i toscani. Ma il fatto che il ragazzo tentenni, più convinto dalla prospettiva Monza, ha freddato il presidente Fabrizio Corsi e il ds Pietro Accardi. A questo punto i lombardi sembrano avere strada libera. Sempre i biancorossi si sentono al sicuro per Lorenzo Colombo (21), che si è promesso da tempo ad Adriano Galliani.

11:47

Roma, chi è Sardar Azmoun: rendimento, infortuni e coppa d'Asia

L'attaccante è in arrivo nel club giallorosso: già due estati fa era stato preso in considerazione per sostituire Dzeko. Dalla passione per i cavalli al suo passato vicino alla Lazio: tutto sul "Messi d'Iran". LEGGI TUTTO

11:42

Borja Mayoral, non c'è solo il Cagliari: occhio all'Udinese

Attenzione a Borja Mayoral (26), l’attaccante ex Roma del Getafe che sembra destinato a vivere una seconda esperienza in Italia: al Cagliari piace ma i numeri dell’operazione sembrano ancora troppo impegnativi, occhio anche all’Udinese. Di certo il club sardo non molla Andrea Petagna (28) e insieme all’entourage dell’attaccante resta al lavoro per far tornare i numeri dell’operazione.

11:37

Lazio con Guendouzi: come cambia il centrocampo di Sarri

Il francese garantisce corsa, muscoli, fisicità, ma anche tanta tecnica. Con la Nazionale fa pure il trequartista… LEGGI TUTTO

11:32

Juve e Atalanta in concorrenza per Holm dello Spezia

La prossima settimana sarà quella in cui tanti nodi del calciomercato verranno al pettine: in tal senso il futuro di Emil Holm (23) si dovrà necessariamente disvelare, forse già in queste ore, sciogliendo il rebus tra Atalanta e Juventus come destinazione finale: operazione da 3 milioni di prestito con 9 di riscatto obbligatorio. La Juventus deve decidere di prendere il ragazzo per tenerlo senza girarlo (soluzione che diventerebbe meno gradita allo svedese); Gian Piero Gasperini invece aspetterebbe solo di abbracciare il terzino dello Spezia che lì avrebbe un posto da titolare assicurato.

11:27

Veiga in Arabia, Kroos condanna la trattativa con un duro commento

Il centrocampista del Real Madrid ha reagito in modo chiaro alla vicenda che ha visto lo spagnolo approdare all'Al-Ahli, rifiutando il Napoli. LEGGI TUTTO

11:22

Azmoun alla Roma: spunta anche l'indizio social

Sardar Azmoun sembra proprio essere il prossimo colpo in entrata per la Roma: la trattativa è decollata, anzi, viaggia verso la chiusura, e a conferma di tutto arriva anche l'indizio social. L'attaccante iraniano, infatti, ha iniziato a seguire il profilo Instagram del club giallorosso.

11:17

La Fiorentina non cede Gonzalez: rifiutata la super offerta del Brentford

Una vigilia intensa sul mercato: proposta per l’argentino dalla Premier, ma Commisso dice no. Al giocatore era stato garantito un ingaggio da 5 milioni. LEGGI TUTTO

11:03

Frosinone, Gaetano si allontana? Soulé: proseguono i dialoghi con la Juve

Per Gianluca Gaetano (23), possibile puntello del centrocampo, sarebbe servita la chiusura tra Napoli e Gabri Veiga (21). In quel caso il ragazzo avrebbe potuto scegliere di andarsi a giocare una chance e la proposta del Frosinone è quella che anche l’entourage di Gaetano sta valutando seriamente: ci sono anche Verona, Empoli, Cagliari e tanta B, con la Samp in testa. Tuttavia il "dirottamento" di Veiga in Arabia costringe il Napoli (e di conseguenza il Frosinone) a fare nuove valutazioni. Proseguono i dialoghi con la Juve per Matias Soulé (20): si fanno piccoli passi avanti ma ancora serve l’accelerazione definitiva. Le sensazioni si fanno sempre più positive da entrambe le parti, lunedì dovrebbe essere il giorno utile per chiudere. Sullo sfondo resta sempre Kaio Jorge (21).

10:48

Roma, preso l'attaccante! E spunta un clamoroso retroscena su Zapata

Questa mattina nuovo capitolo della trattativa per il centravanti dell'Atalanta, ma il club giallorosso ora ha altri piani. LEGGI TUTTO

10:33

Udinese, ufficiale: preso il portiere Okoye dal Watford

L'Udinese, tramite il proprio sito web, ha annunciato che "Maduka Okoye è un nuovo giocatore dell'Udinese, arriva dal Watford Fc ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027". Portiere nato in Germania nel 1999 da genitori nigeriani, all'Udinese indosserà la maglia numero 40.

10:28

Il Milan cerca una punta: assalto a Ekitike, l’alternativa è Taremi

Si cerca il profilo che andrà ad affiancare Giroud lì davanti: il francese è monitorato da mesi dal club rossonero. LEGGI TUTTO

10:15

Napoli, sfuma Gabri Veiga: in Arabia sbeffeggiano De Laurentiis!

Interrotta la trattativa per il centrocampista spagnolo a causa del decisivo inserimento dell'Al-Ahli. LEGGI TUTTO

9:58

Inter, Pavard stufo di aspettare: per il Bayern ora è malato

Il francese del Bayern Monaco non si è allenato, vuole raggiungere Milano il prima possibile: tutti dettagli. LEGGI TUTTO

9:43

Kostic e Kean non sono incedibili per la Juve: ecco quanti milioni valgono

L’esterno valutato 15 milioni. Il Fulham ci prova per la punta. E su Pjaca c’è il Karagumruk. Per Iling-Junior è sfida a due tra Atalanta e Nottingham. LEGGI TUTTO

9:27

Lazio, c'è il vice Provedel: tutti i dettagli dell’accordo con Sepe

Il napoletano atteso oggi a Roma, arriva in prestito per un anno. Lloris frenato dai dubbi. LEGGI TUTTO

9:12

Frosinone, è fatta per Lirola in prestito dall’Olympique Marsiglia

Detto e fatto: è stata in qualche modo una operazione lampo quella che ha riguardato Pol Lirola (26) al Frosinone. Si è arrivati alla definizione dell’operazione in prestito dall’Olympique Marsiglia. I ciociari si sentivano al sicuro da qualsiasi concorrenza dopo i dialoghi con l’agente del giocatore, Davide Lippi e la sua Reset, e soprattutto con il ragazzo, sensibile alla chiamata del direttore Guido Angelozzi che lo portò a Sassuolo nel 2016 e del tecnico Eusebio Di Francesco che da lì lo lanciò in A.

8:52

Napoli, De Laurentiis chiama per il rinnovo: Kvaratskhelia raddoppia

Dopo la maratona per il contratto di Osimhen, anche Khvicha torna a discutere col club del prolungamento. La richiesta: 5 milioni più un altro di bonus. LEGGI TUTTO

8:37

La Lazio ad oltranza su Guendouzi: cosa manca per chiudere

Nuovi contatti con l’OM per il centrocampista, Lotito e Fabiani lavorano per un altro colpo ma servono anche le cessioni. Il presidente pensa sempre a Bonucci. LEGGI TUTTO

8:23

Roma, salta anche Zapata. Lukaku il sogno

Falliti i tentativi per Zapata, Scamacca, Morata, Veliz, Arnautovic, Marcos Leonardo e Beltran, ora Tiago Pinto è costretto a una corsa contro il tempo per completare l'attacco. LEGGI TUTTO

8:18

Clamoroso Gabri Veiga, Napoli beffato: è a un passo dall'Al-Ahli

De Laurentiis ha provato a sbloccare la trattativa ma gli ostacoli non sono stati superati. E sono spuntati gli arabi...

. LEGGI TUTTO

Roma