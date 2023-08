Pafundi è un caso, l’Udinese lo mette fuori rosa: cos’è successo

Youssef Maleh (25) sta diventando un piccolo caso a Lecce . Per adesso il club pugliese fa muro e non vuole prendere in considerazione una cessione, ma c’è il Frosinone che preme e cerca di aprire un varco, aspettando lunedì per l’accelerazione con la Juve per Matias Soulé (20). Se uscisse l’ex viola dalla disponibilità di D’Aversa - e alla fine questa sembra essere la strada - a quel punto Corvino valuterà il doppio innesto sulla mediana per dare al suo allenatore un calciatore più pronto come Fabio Miretti (20) dalla Juve e un giovane da avviare al percorso tra i professionisti, quel Giacomo Faticanti (19) con cui i discorsi sono già molto avanzati con la Roma . Sempre il Lecce valuta il ritorno di Remi Oudin (26) ma a cifre più contenute.

Everton su Beto, Pafundi fuori rosa

Intanto l’Everton è tornato su Beto (25): 25 milioni di euro più bonus a fronte di una richiesta da 30. Tra i suoi possibili sostituti, occhio anche a Borja Mayoral (26) che è in uscita dal Getafe e rivorrebbe la Serie A. A tenere banco, poi, c’è il caso Simone Pafundi (17). Il gioiellino dell’Udinese ha rifiutato il rinnovo e si sta allenando a parte da diverso tempo, ufficialmente per problemi muscolari. Di certo, da quando il giocatore ha respinto la proposta del prolungamento di contratto si è arrivati ad una rottura. L’agente del classe 2006 si è messo al lavoro con l’obiettivo di trovare un club pronto a scommettere sul ragazzo che, in questa stagione, è stato impiegato con il contagocce da Sottil mentre in Nazionale veniva riempito dagli elogi dell’ex ct Roberto Mancini. Nel frattempo è ufficiale l’arrivo dal Watford del portiere Maduka Okoye (23): classe ‘99, ha firmato il contratto fino al 2027.

Monza, colpo Akpa Akpro

Scatenato il Monza. I biancorossi hanno raggiunto l’accordo con la Lazio per l’arrivo di Jean-Daniel Akpa Akpro (30) in prestito con diritto di riscatto. Entro il weekend le visite mediche e la firma. Sempre Galliani aspetta Lorenzo Colombo (22) dal Milan in prestito secco. Ma i rossoneri lo libereranno solo quando avranno la nuova punta. Andrea Petagna (28) è al passo d’addio: lo aspetta il Cagliari. Hanno già lasciato la Sardegna invece Nunzio Lella (23) e Giorgio Altare (25), entrambi al Venezia, uno a titolo definitivo, l’altro in prestito con diritto di riscatto.

