Quel pasticciaccio brutto di Samardzic

La trattativa saltata con l'Inter

Accordo, il 29 luglio. Formula, prestito oneroso con obbligo di riscatto. Visite mediche concordate, effettuate e superate. Prime parole famose: «Felice? Di più: felicissimo». Poi, d’improvviso, un segnale di foratura, quindi un indizio di «sì, però, ma» e infine lo scroscio niagaresco della frattura. Arrivederci senza grazie. Quel «lazzarone» di Lazar era rappresentato da papà Mladen e da Rafaela Pimenta, erede dell’impero di Mino Raiola. L’Inter, da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Ciò che è successo, o sembra che sia successo, è stato scritto e riscritto. Sarebbe stato il padre ad avvelenare i pozzi, non si sa bene in base a che titolo, se non per ripicca nei confronti della signora. La quale ha subito preso le distanze, dal momento che i patti erano chiari, e non che dai colloqui fosse emerso un cavillo a graffiarne l’essenza, a sporcarne l’evidenza.

Lo strano silenzio di Samardzic

Una cosa è strana. Il silenzio del giocatore. Non sarà un veterano, ma è maggiorenne. Ed è sempre l’atleta il «proprietario», e non solo il protagonista, dell’operazione. Alzi la mano chi, nei suoi panni, non avrebbe suggerito l’epilogo. E cioè: cara signora Pimenta e caro papà, ringrazio la famiglia Pozzo ma voglio l’Inter e dunque, alle condizioni economiche stipulate e condivise, si faccia la «mia» volontà. Ecco il punto: la sua. Viceversa, anche in questo caso si ricava l’impressione che al centro di tutto, e di tutti, non vi fosse il prestatore d’opera, ma i suoi ciambellani, i suoi Rasputin. E che toccasse a loro, uniti o divisi, indicargli il domicilio, non già a lui ribadirlo. «Dopo», Samardzic junior non è mai uscito allo scoperto. Salvo riapparire la sera del 20 agosto, al 46’ di Udinese-Juventus 0-3, precettato d’urgenza al posto di Oier Zarraga. I topi d’archivio vi faranno una testa così con le storie di contratti siglati sulla parola, quando bastava uno zio o un fratello al seguito per scatenare il fastidio di Giampiero Boniperti. Il vincolo, che aveva favorito la romantica diffusione di bandiere e pennoni, venne abolito nel 1981. E la sentenza Bosman, nel 1995, trasferì poteri, non necessariamente o esclusivamente indirizzi.

Le unghie dei club e gli artigli delle agenzie

Oggi, a mercato libero, il calciatore deve stare attento a non passare da una «schiavitù» all’altra, dalle unghie dei club agli artigli delle agenzie. E allora, più che un tetto alle commissioni serve la forza del singolo. Facile da esercitare se ti chiami Leo Messi o Cristiano Ronaldo; meno, se non lo sei. Bando agli alibi, comunque. Samardzic era tranquillamente in grado di supportare la firma, se ci teneva. E fare del papà un diligente notaio e non una turbativa d’asta. Ammesso che la verità sia la realtà.