Inter, ecco Pavard: visite mediche prima della firma

MILANO - Ultimi step nel percorso che porterà Benjamin Pavard a essere un giocatore dell'Inter. Il difensore si è recato in mattinata al Coni per le rituali visite mediche che precedono la firma del contratto con il club nerazzurri. Pavard ha trovato ad attenderlo al Coni anche un gruppo di tifosi nerazzurri con i quali si è intrattenuto per foto e autografi: il francese si recherà in sede per la firma sul contratto: arriva all'Inter dal Bayern Monaco in una operazione da circa 30 milioni di euro.