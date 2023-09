Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (venerdì 1 settembre).

11:07

Ufficiale: Bonucci è dell'Union Berlino

Tutto come da programma. Leonardo Bonucci riparte dall'Union Berlino. L'ex capitano della Juve, arrivato in Germania ieri sera, è ufficialmente un calciatore del club tedesco che milita in Bundesliga.

11:02

Monza, dal Milan arriva Colombo: ufficiale

La notizia era nell'aria, ora trova conferma: Palladino ha il suo nuovo attaccante. Il Monza ha depositato in Lega il contratto di Lorenzo Colombo, acquistato in prestito dal Milan.

10:50

Frosinone, ecco Ibrahimovic dal Bayern

Atterato in Italia, Arijon Ibrahimovic è pronto a firmare per il Frosinone. L'esterno tedesco arriva dal Bayern Monaco.

10:41

Retroscena Lazio, Felipe Anderson adesso è un caso: il nodo della scadenza

Il paradosso di Lotito: Lazio a zero punti, due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, nell’estate in cui ha investito di più. LEGGI TUTTO

10:31

"Mouani è scappato a Parigi"

Continua il braccio di ferro fra Randal Kolo Muani e l'Eintracht Fracoforte. L'attaccante francese, vuole fortemente il trasferimento al Psg, ma il club tedesco nuo vuole venderlo. Al momento, secondo i media francesi e tedeschi, il giocatore è scappato a Parigi con tutta la famiglia. Il Psg intanto però, ha annunciato l'ingaggio di Bradley Barcola.

10:21

Juve, c'è l'annuncio di Comenencia: i dettagli dell'operazione

La Juventus pensa al futuro e ha tesserato un giovane talento olandese. Come preannunciato, il club bianconero ha definito l'arrivo di Comemencia. LEGGI TUTTO

10:19

Balotelli fuori squadra al Sion. Ma c’è la possibilità Arabia Saudita

Mario Balotelli fuori squadra al Sion. Il club svizzero ora cerca acquirenti, con un possibile interessamento che arriva dall’Arabia Saudita. LEGGI TUTTO

10:17

Manchester United, dal Fenerbahce Bayindir: ufficiale

Il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo del portiere Altay Bayindir dal Fenerbahce. Sarà il vice Onana.

10:14

Zedadka saluta il Napoli: l'annuncio del suo nuovo club

Nell'ultimo giorno di mercato, in attesa di novità su Demme, aspettando l'ufficialità per la cessione di Hirving Lozano al Psv, il Napoli conclude un'altra cessione. LEGGI TUTTO

10:12

Bologna, ufficiale l'ex Roma Calafiori

Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore del Bologna. Il terzino sinistro classe 2002 torna in Italia e arriva a titolo definitivo dal Basilea. Lo ha comunicato il club emiliano con una nota.

10:05

Bonucci all'Union Berlino, addio amaro alla Juve: "Poi ne parleremo"

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Bonucci si può già considerare un nuovo calciatore dell'Union Berlino. LEGGI TUTTO

10:03

Udinese, Pafundi rinnova: ufficiale

Il centrocampista classe 2006 Simone Pafundi, ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese fino al 2026. Lo ha annunciato l'Udinese tramite i canali social e societari. “Sono molto felice, questa è casa mia e sono veramente contento di restare” ha detto il giovane dopo il rinnovo.



10:00

Zedaska giocherà in Lussemburgo: ufficiale

Karim Zedadka lascia il Napoli. L'esterno cresciuto nella Primavera è ufficialmente un nuovo giocatore del Football Club Swift Hesper, società lussemburghese con sede nella città di Hesperange che milita nel massimo campionato.

9:55

Frosinone, dall'Atalanta arriva Okoli

Bel colpo del Frosinone che ha chiuso con l'Atalanta il trasferimento del difensore Caleb Okoli (prestito).

9:49

Sassuolo, quasi fatta per Castillejo

Il Sassuolo è vicino a chiudere l'ex Milan Castillejo del Valencia: operazione in fase di definizione per il ritorno in Italia dello spagnolo.

9:44

Genoa, ufficiale Kutlu dal Galatasaray

Kutlu è un nuovo giocatore del Genoa. La nota ufficiale del club: "Berkan Kutlu è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista di origine turca è nato in Svizzera, a Monthey, il 25/01/1998. Vanta 7 presenze con la maglia della Nazionale turca e arriva dal Galatasaray con la formula del prestito con opzione di riscatto".

9:43

Milan, occhi su Daka

Sfumato Taremi dal Porto, il Milan cerca il decimo colpo di mercato. L'ultima idea è quella del centravanti zambiano Patson Daka del Leicester.

9:40

Inter, visite mediche per Klaassen

Klaassen è arrivato a Milano per le visite mediche. Il centrocampista olandese sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Arriva dall'Ajax.

9:31

Fiorentina, sprint Vrancks e Theate nella notte

Aster Vranckx: era il nome su cui la dirigenza viola si era concentrata prima di battere il Rapid Vienna e conquistare l'accesso alla Conference per il secondo anno di fila. LEGGI TUTTO

9:17

Mercato Roma, Solbakken va via ma per il difensore Tiago Pinto ha un problema

Un’altra cessione, un’altra plusvalenza: la Roma ha chiuso la cessione di Ola Solbakken all’Olympiacos, il club dove ha lavorato a lungo Lina Souloukou. LEGGI TUTTO

9:01

Milan, salta Taremi nodo commissioni

Mehdi Taremi non giocherà al Milan, nonostante i tentativi dei rossoneri fino alla tarda serata di ieri. È partito tutto nella giornata di mercoledì 30 agosto, quando i due club avevano trovato l’accordo di massima per il trasferimento di Taremi a circa 15 milioni più bonus. In serata quando le due società si sono risentite per lo scambio dell’ultima mail con gli accordi sulle cifre, qualcosa è andato storto. E' subentrato infatti un nuovo entourage che ha cambiato le carte in tavola, con richieste altissime e tutto è naufragato.

