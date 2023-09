Brescia, altro colpo in entrata: preso Paghera

BRESCIA - Nuovo acquisto per il Brescia che, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il ritorno in biancoblù di Fabrizio Paghera , centrocampista classe 1991 già prodotto del vivaio delle Rondinelle dopo undici anni. Arriva a titolo definitivo dalla Ternana, con Federico Viviani a fare il percorso inverso e trasferirsi in rossoverde.

Paghera al Brescia, il comunicato

"Brescia Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Fabrizio Paghera dalla Ternana Calcio. Per il calciatore nativo di Brescia, si tratta di un ritorno, dato che ha indossato la maglia delle Rondinelle nella stagione 2009/2010 e nella prima parte di stagione 2011/2012. Nel palmarès del centrocampista classe 1991 un campionato di Serie C ed una Supercoppa Serie C, entrambe con la maglia della Ternana Calcio. Bentornato Fabrizio! L’operazione comprende la cessione del calciatore Federico Viviani alla Ternana Calcio, al quale porgiamo i migliori auguri per la nuova avventura".