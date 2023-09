Lecco, ufficiale: dalla Fiorentina ecco Agostinelli

LECCO - Il Lecco ha ufficializzato l'acquisto di Vittorio Agostinelli: il trequartista classe 2002 arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2023/24. Oltre alla maglia viola, Agostinelli ha vestito anche quella della Roma Primavera oltre ad aver avuto esperienze nel campionato di Serie B con Reggina e Cosenza. Questa la nota del club lombardo: "Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Vittorio Agostinelli dalla Fiorentina per la stagione 2023/24. Agostinelli è un trequartista o centrocampista classe 2002. Nel suo percorso ha giocato con le maglie di Roma e Fiorentina in Primavera 1. Inoltre, ha vestito le maglie di Reggina e Cosenza nel campionato di Serie B. Benvenuto Vittorio, non vediamo l’ora di vederti con la maglia bluceleste!".