Sampdoria, preso Kasami: è ufficiale

GENOVA - Per la Sampdoria di Andrea Pirlo, alle prese con una partenza ad handicap in campionato (anche a causa del -1 in classifica) con 2 punti in classifica, c'è un nuovo rinforzo. Si tratta del centrocampista Pajtim Kasami, ex tra le altre di Palermo, Fulham e Basilea, che ha firmato un contratto con la Samp fino al 30 giugno 2024. Kasami, svincolato dopo l'ultima esperienza all'Olympiakos.