Baldanzi, il rebus del ruolo prima del mercato

Baldanzi sempre trequartista in azzurro

Il tema però ad oggi resta tattico. Perché in questo momento l'Empoli, impegnato nella sfida di domenica contro la squadra di Mourinho, è un cantiere aperto: Zanetti sta sperimentando sia il 4-2-3-1, sia il 4-3-1 sia il 4-3-3. E ha chiesto a Baldanzi di 'adattarsi' anche come esterno d'attacco, per poi accentrarsi. «Forse è più trequartista ma deve imparare anche un altro ruolo se vuole fare carriera», le parole del tecnico dei toscani. Diverso invece l'impiego tattico nelle Nazionali giovanili, dove il ct Nunziata ha sempre esaltato la vocazione da trequartista del ragazzo. È stato così con l'Under 20 quando si è laureato vice Campione del Mondo e lo è con il nuovo corso della 21: 4-3-1-2 o 4-3-2-1 (addirittura con due sotto la punta), il fantasista dell'Empoli è pedina imprescindibile come principale ispiratore della punta centrale.