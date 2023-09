Cremonese, ufficiale: Stroppa è il nuovo allenatore

Stroppa-Cremonese, il comunicato ufficiale

"U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega al club grigiorosso fino al 30 giugno 2025. Con mister Stroppa entrano a far parte dello staff grigiorosso: Andrea Guerra (vice allenatore), Giuseppe Brescia (collaboratore tecnico), Fabio Allevi (preparatore atletico), Andrea Primitivi (preparatore atletico), Nicola Dibitonto (preparatore portieri). Lodigiano, classe 1968, Stroppa ha iniziato la sua carriera di allenatore sulla panchina della Primavera del Milan, con cui il 14 aprile 2010 ha vinto la Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Pescara, Spezia e Sudtirol, nella stagione 2016/17 è passato al Foggia, dove ha conquistato la promozione in Serie B e vinto la Supercoppa di Lega Pro. Nella stagione 2018/19 Stroppa sigla un contratto con il Crotone, con cui nel campionato successivo conquista la promozione in Serie A. Il 28 maggio 2021 e nominato tecnico del Monza e al termine della stagione, grazie alla vittoria ottenuta nei play-off del campionato cadetto, centra un’altra promozione in Serie A regalando uno storico traguardo ai brianzoli che mai avevano raggiunto il massimo campionato. La proprietà della Cremonese e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico e ai suoi collaboratori. Stroppa sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 20 settembre alle ore 14 nella sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.