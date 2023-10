Arnautovic-Inter, Di Vaio svela il retroscena di mercato sulla Roma

BOLOGNA - "Arnautovic? Il mister era preocupato dalle voci su di lui e il mercato non lo comandi, anzi a volte lo subisci. Le trattative in entrata sono state lunghe ma alla fine il mister è stato felice del mercato". Così Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ai microfoni di Radio Sportiva. L'ex attaccante rossoblù ha svelato un retroscena di mercato sull'attaccante austriaco, passato in estate all'Inter: "Riportandolo indietro dalla Cina abbiamo scommesso su Arnautovic e lui ha scommesso su di noi. Posso dire che aveva ricevuto offerte da Roma, Manchester United e Milan, ma poi è arrivata l'Inter dove è già stato e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no" ha ammesso Di Vaio.