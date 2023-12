Super plusvalenza con Iling Junior: perché la Juve ha fretta di cederlo

La Juventus sarà una delle protagoniste del calciomercato invernale. E non solo per quanto riguarda le entrate e le operazioni in mezzo al campo. Il direttore Giuntoli, infatti, è alla ricerca di offerte per Samuel Iling-Junior, duttile e giovane attaccante inglese, che in questa stagione sta trovando poco spazio con Massimiliano Allegri in panchina. Non solo: il contratto in scadenza nel 2025, con la nota fase di stop per il rinnovo, impone di intensificare i contatti per una cessione a questo punto obbligata già a gennaio.