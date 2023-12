Juve, per Phillips c'è un ostacolo importante: il retroscena di mercato

Non solo la Juventus su Kalvin Phillips , centrocampista del Manchester City destinato a lasciare la formazione di Pep Guardiola a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, proprio in questi giorni Newcastle, Tottenham e United hanno preso nuove informazioni sul classe '95, che il tecnico spagnolo ha scaricato anche ufficialmente solo dopo un anno e mezzo dal suo arrivo.

Il blitz di Giuntoli a Londra

Di certo, la Juventus resterà in contatto con gli agenti del calciatore, con cui ha avuto un confronto approfondito nelle scorse settimane. Era il primo week end di novembre quando il direttore Giuntoli, in occasione di un blitz londinese, ha proposto ufficialmente un prestito secco chiedendo una partecipazione del City all'ingaggio da 7 milioni di euro del ragazzo. Ora resta da capire se le società inglesi hanno intenzione di sbaragliare la concorrenza offrendo direttamente un acquisto a titolo definitivo. Questa, ricordiamolo, una formula che ad oggi non viene contemplata a Torino.