Valore di Mercato Calciatori: tutti i fattori di valutazione 

Calciatori: cosa determina il valore di mercato

Prestazioni sportive : le prestazioni sul campo sono fondamentali. Gol, assist, capacità difensive, contributo alla squadra e consistenza delle prestazioni sono tutti aspetti valutati.

Età e potenziale : i giocatori più giovani con un alto potenziale possono avere un valore maggiore rispetto ai giocatori più anziani, anche se questi ultimi possono essere attualmente più abili.

Esperienza internazionale : l'esperienza in competizioni internazionali (come la Champions League, la Coppa del Mondo, ecc.) può aumentare il valore di un giocatore.

Popolarità e marketing : La capacità di un giocatore di attirare sponsorizzazioni e la sua popolarità tra i tifosi possono aumentare il suo valore di mercato.

Durata del contratto : un giocatore con un contratto a lungo termine può avere un valore più alto rispetto a uno con un contratto in scadenza.

Domanda e offerta : il valore di mercato può essere influenzato dalla domanda di club interessati e dalla disponibilità di giocatori simili sul mercato.

Impatto economico : la capacità di un giocatore di generare entrate tramite la vendita di maglie, biglietti e altri prodotti correlati.

Reputazione e premi: riconoscimenti individuali, come il Pallone d'Oro, possono aumentare il valore di un giocatore.

Durante i trasferimenti, altri fattori possono influire sul prezzo, come le clausole di risoluzione, la cessione parziale dei diritti del giocatore, le percentuali sulle future rivendite, le clausole rescissorie, e molti altri. La valutazione dei bonus nei contratti è un altro elemento importante nella determinazione del valore di un calciatore. In definitiva, il valore di un calciatore è il risultato di una complessa equazione che tiene conto di tutti questi fattori nel contesto del mercato del calcio.

I calciatori più costosi: Haaland in vetta alla classifica

Erling Haaland spicca in cima alla classifica dei calciatori con valore di mercato più elevato; infatti, la sua valutazione si aggira attorno ai 245 milioni di euro, posizionandosi davanti a Vinicius Junior e Bukayo Saka. Jude Bellingham, un tempo in testa a questa lista, ora si trova al quarto posto. È interessante notare che la sua valutazione è stata fatta prima del suo trasferimento al Real Madrid, e il suo eccellente inizio nella LaLiga EA Sports 2023/2024 potrebbe incrementare ulteriormente il suo valore. Per trovare il primo giocatore della Serie A TIM in questa classifica bisogna scorrere fino alla sedicesima posizione, dove si posiziona Rafael Leao.